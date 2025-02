Man die werkmateriaal stal, krijgt dan toch ‘slechts’ vijf jaar: “Nog nooit zo blij geweest met een bevestiging van de straf!”

Een 52-jarige Algerijn is in beroep veroordeeld tot vijf jaar cel voor tal van inbraken in bestelwagens waarbij hij werkmateriaal stal. ‘Slechts’ vijf jaar, omdat de procureur-generaal liefst tien jaar had gevorderd.

De man, Rachid M., verblijft al sinds 1998 illegaal in België en werd tal van keren veroordeeld voor diefstallen. Nu kreeg hij in Brugge vijf jaar cel voor 18 inbraken in bestelwagens waaruit hij voor tienduizenden euro’s aan werkmateriaal stal, in onder meer Tielt, Brugge, Zemst, Torhout, Ruiselede, Malle en Kruibeke. In Sint-Niklaas werd hij betrapt met een nagemaakte nummerplaat. Zijn advocate vond vijf jaar een stevige straf. “Hij heeft zich laten meeslepen door een gokverslaafde. Bovendien is het leven in de illegaliteit moeilijk in België. Wat hij vindt op straat verkoopt hij op de rommelmarkt en daar leeft hij van. Intussen zit hij in de gevangenis, waar hij nog geen enkel tuchtrapport kreeg.” Ze vroeg een mildere straf, maar de procureur-generaal haalde in zijn requisitoir uit met een voorhamer en vorderde tien jaar cel. “Hij kan niet werken, maar toch steelt hij werkmateriaal. En in de gevangenis kan hij wel werken en gedraagt hij zich vlekkeloos!” In 2007 werd hij al eens veroordeeld tot 37 maanden cel. “En dan nog is er geen lichtje gaan branden. Dus voor mij wordt dat de maximumfactuur!” Tien jaar cel voor 18 inbraken vond advocate Nadia Lorenzetti fel overdreven en was compleet van haar stuk na het aanhoren van de vordering. “Dan kunnen we hem evengoed in de vergeetput gooien en de sleutel weggooien! Tien jaar is hallucinant!”

Helemaal gerust was ze dus niet toen ze een maand later het arrest kwam aanhoren, maar slaakte een zucht van verlichting toen de voorzitter het vonnis van vijf jaar cel bevestigde. “Nog nooit ben ik zo blij geweest met een bevestiging van de straf!” (OSM)