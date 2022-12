Man die ooit restaurant op Brugse Markt in brand stak riskeert 37 maanden cel voor plunderen woning

Ruim negen jaar nadat hij brand stichtte in La Taverne Brugeoise op de Brugse Markt, riskeert Mohamed A. 37 maanden cel omdat hij een woning in Assebroek leegroofde.

Op 2 april zagen bewoners van een appartementsgebouw in Assebroek hoe Mohamed A. (33) samen met twee kompanen het appartement van hun bovenbuur aan het leeghalen was. Onder meer een wasmachine, spiegel, kookpotten, koffiezetapparaat, tuinmeubilair en een schilderij werden ingeladen in een bestelwagen. Omdat de bewoner van het appartement op dat moment op reis was verwittigden de buren de politie.

Mohamed A. verklaarde dat hij tijdelijk mocht verblijven in het appartement. Van die situatie had de Napolitaan klaarblijkelijk misbruik gemaakt. Zijn twee kompanen wisten evenwel niet dat het om diefstal ging en werden daarom niet mee vervolgd. Mohamed A. kwam niet opdagen voor zijn proces. In juni 2014 kreeg hij al eens 37 maanden cel voor brandstichting op 19 september 2013 in La Taverne Brugeoise op de Brugse Markt. En vorige maand kreeg hij anderhalf jaar cel voor slagen en verboden wapendracht.

Voor de feiten in Assebroek riskeert hij opnieuw 37 maanden cel. De rechtbank doet uitspraak op 4 januari. (AFr)