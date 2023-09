Man die minstens 15 fietsendragers stal aan kust blijft in cel

Een man die vorige week in Nieuwpoort opgepakt werd en verdacht wordt van de diefstal van minstens 15 fietsendragers langs onze kust, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer in Veurne.

Vlak voor de zomer werden enkele fietsendragers van het merk Thule gestolen in de Westkust. Politiezone Westkust vroeg dan ook aan burgers om extra goed uit te kijken. Heel wat slachtoffers merkten na een fietstocht op dat hun fietsendrager was gestolen. De politie startten een onderzoek en dat leidde tot resultaat. “Een mogelijke verdachte werd in beeld gebracht en kon gelinkt worden aan de diefstallen”, meldt politiezone Westkust. “De man zakte met een gehuurde bestelwagen af naar de kust waar hij verschillende malen zijn slag kon slaan. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne, vorderde een gerechtelijk onderzoek.

Op dinsdag 5 september werd de verdachte gesignaleerd in Nieuwpoort. Even later lokaliseerde onze ploeg de verdachte en konden we hem arresteren. Na een huiszoeking werd de verdachte voorgeleid voor de onderzoeksrechter die besliste de man aan te houden. Vandaag kwam de verdachte voor de raadkamer te Veurne. De raadkamer besliste om de aanhouding met een maand te verlengen. Het onderzoek wordt verdergezet. Op vandaag staat vast dat de verdachte in aanmerking komt voor een 15-tal diefstallen van fietsendragers langs de Belgische kust, tussen Koksijde en Blankenberge.” (JH)