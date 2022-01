Man die met tientallen smartphones aan de haal ging op Ostend Beach en Alcatraz riskeert 37 maanden cel

Een 43-jarige Algerijn uit Rijsel riskeert in de Brugse rechtbank 37 maanden cel voor liefst 27 smartphonediefstallen.

Op 22 augustus vorig jaar deden heel wat bezoekers van het festival Ostend Beach in Oostende aangifte van diefstal van hun smartphone. De politie kon een van de gestolen iPhones lokaliseren in Oostende en zo Badr A. arresteren. In de rugzak van de Algerijn staken acht gestolen iPhones. Met de bankkaart van een van de slachtoffers had hij bovendien sigaretten gekocht op het festival.

Verder onderzoek wees uit dat de man het weekend voordien ook al had toegeslagen op het metalfestival Alcatraz in Kortrijk. Daar maakte hij in totaal vijftien smartphones buit. Hij kon ook nog gelinkt worden aan vier smartphonediefstallen op andere momenten in Doornik, Oostende en Kortrijk. “In Frankrijk verkocht hij de toestellen aan een heler”, stelde de procureur. “Zo raakte hij snel aan cash geld. Hij werd in Frankrijk al meermaals veroordeeld voor diefstal en heling.”

Badr A. gaf enkel de diefstallen op de festival toe. “Hij pleegde feiten om eten te kunnen kopen”, pleitte zijn advocaat. “Het ging niet om zelfverrijking.” De verdediging drong aan op een straf met uitstel. De uitspraak volgt op 1 februari. (AFr)