Man die grote hoeveelheden werkmateriaal stal bij 27 inbraken in onder meer Brugge krijgt vier jaar effectieve celstraf

Een 35-jarige Nederlander heeft voor de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf gekregen voor liefst 27 inbraken. Poia S. had het gemunt op werkmateriaal.

Dankzij camera’s met nummerplaatherkenning kon de Opel Combo van Poia S. op 5 maart vorig jaar onderschept worden. In de wagen vonden de speurders drie zaklampen, een breekmes, een koevoet, een schroevendraaier en werkhandschoenen. Poia S. en zijn passagier Dumitru S. (36) werden in de boeien geslagen.

Opslagruimte

Onderzoek linkte S. aan 27 inbraken op werven en een poging daartoe. Op enkele maanden tijd was hij tientallen keren ’s nachts naar België gereden om feiten te plegen in Brugge, Antwerpen, Gent en Mechelen. De gestolen goederen werden meestal de volgende dag naar een gehuurde opslagruimte in het Nederlandse Delft gebracht. Daar werd ook een deel van de buit aangetroffen.

Dumitru S., die bij drie diefstallen en een poging in Brugge betrokken was, bekende dat ze de buit verkochten. De Roemeen wees Poia S. aan als de organisator die kopers zocht voor het gestolen werkmateriaal. De Nederlander ontkende aanvankelijk alles maar gaf uiteindelijk een zevental feiten toe. De man werd in Nederland al elf keer veroordeeld, onder meer voor diefstal.

Aan de burgerlijke partijen moet S. ruim 30.000 euro schadevergoeding betalen. Dumitru S. werd in Nederland al vijf keer veroordeeld voor diefstallen en kreeg vijftien maanden effectief. (AFr)