Man die been brak tijdens zijn vlucht krijgt mildere straf voor kluisroof in Brugs restaurant

Een 45-jarige man heeft na verzet twee jaar celstraf gekregen, de helft met uitstel, voor zijn aandeel in enkele inbraken in Brugge en Dworp. Said M., die zijn been brak bij zijn arrestatie, had kreeg die straf bij verstek volledig effectief opgelegd.

Op 27 oktober 2019 gingen inbrekers aan de haal met de kluis van restaurant Die Scone aan de Rozenhoedkaai in Brugge. In de maanden na de feiten kon de politie een Russische verdachte inrekenen. De man was te zien op camerabeelden van een inbraak op 8 februari 2019 in de Carrefour Express in Dworp en kon via DNA gelinkt worden aan een inbraakpoging op 19 juli 2018 in Brugge. Bij de feiten in Dworp werden voor 5.000 euro aan sigaretten buitgemaakt.

Later kon ook een Marokkaanse verdachte geïdentificeerd worden. Hij bleek betrokken bij de feiten in De Scone en een inbraak in Loods 3 in Eeklo. Uiteindelijk kon ook Said M. aan de bende gelinkt worden. Toen de politie hem thuis wou inrekenen vluchtte hij weg over de daken en kwam hij zwaar ten val. De veertiger brak een been en ontvluchtte later het ziekenhuis. Hij verdween met de noorderzon en kreeg op 12 januari vorig jaar bij verstek twee jaar effectieve celstraf.

Recent belandde M. alsnog in de cel waar hij verzet aantekende. Tijdens zijn nieuwe proces voor de Brugse rechtbank trok de verdediging de geloofwaardigheid in twijfel van de verklaringen van de andere betrokkenen. “Hij had zijn aandeel maar was zeker niet het brein”, aldus zijn advocate, die ook op zijn blanco strafregister wees. (AFr)