Man breekt in bij slagerij Vandenbroucke in Komen en neemt kassa mee

Slagerij Vandenbroucke, een bekende zaak in de Stationsstraat in Komen, kreeg ongewenst bezoek over de vloer. Dankzij de camerabeelden kon de dader reeds worden geïdentificeerd. Het gerecht nam de zaak in handen.

De feiten dateren reeds van vorige week maar de beelden werden pas recent online gegooid. “Over de middag sluiten we voor een uur en op bepaalde dagen blijft de deur van ons atelier dan gewoon geopend”, klinkt het bij de uitbaters. “We hebben vaak leveranciers die dan nog moeten passeren en zij weten dat ze op die manier binnen kunnen. Het is voor zowel ons als onze groothandelaars de normaalste zaak van de wereld. Groot was onze verbazing dan ook toen we vorige week zagen hoe onze kassa was verdwenen.”

De eigenaars bekeken de beelden van hun beveiligingscamera’s en zagen tot hun grote verbazing dat een onbekende zich tot in hun winkelruimte had gewerkt. “Je ziet hoe de man de deurhendel test, zo naar binnen loopt en dan de toer van de winkel doet. In amper enkele minuten heeft hij alle ruimtes gecontroleerd en is hij opnieuw vertrokken. De man nam de kassa mee, waarin ongeveer 500 euro zat, maar ons is het vooral te doen om het onveiligheidsgevoel. We zullen nu alle deuren extra gaan sluiten en ook voor onze leveranciers zal het aanpassen worden. De diefstal vond plaats over het middaguur, wat extra zuur is.”

Man met gokproblemen

Na controle van de beelden en na contactname met enkele collega’s, bleek het alvast niet te gaan om een onbekend figuur. “Het volstond om de beelden naar enkele mensen door te sturen en we kenden zijn identiteit al. Blijkbaar gaat het om een kerel met gokproblemen, die dankzij de diefstallen zijn schulden probeert in te lossen. Hij sloeg ook toe hier wat verder in de straat en ook in Frankrijk is hij al gekend. We deden aangifte bij de politie maar daar staan ze blijkbaar met de handen op de rug gebonden. Ze moeten hem op heterdaad betrappen willen ze hem meteen in de boeien kunnen slaan. We gooiden de beelden op sociale media in de hoop dat hij geen andere slachtoffers zou maken.”