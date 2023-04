Man blijft geïnterneerd voor overval met keukenmes op nachtwinkel

Een 31-jarige man uit Brugge is ook door het hof van beroep geïnterneerd voor een overval op een nachtwinkel met een keukenmes. De man kamt met waanbeelden, maar wou toch liever een gevangenisstraf.

Op 13 september 2021 haalde Frederick W. (30) aan de kassa van een Brugse nachtwinkel een keukenmes boven. Hij bedreigde de uitbater en ging ervandoor met enkele blikjes drank en wat tabakswaren. De uitbater ging hem evenwel achterna en kreeg daarbij de hulp van enkele passanten. W. kwam ten val waarop hij de omstanders met het mes bedreigde. Toch ging hij schijnbaar akkoord om alsnog de rekening te betalen. Maar uiteindelijk nam hij opnieuw de benen. De politie kon hem even later inrekenen en in zijn broek werd nog een tweede mes aangetroffen. W. beweerde dat hij de feiten moest plegen van een bende Albanezen, maar gaf later toe dat dit een verzinsel was.

Waanbeelden

Volgens de gerechtspsychiater kampt W. met waanbeelden. De rechtbank volgde die visie en interneerde de man. Maar een andere psychiater, aangesteld door zijn advocaat, kwam tot de vaststelling dat hij niet meer aan psychoses lijdt. Het hof van beroep stelde daarom een college van deskundigen aan, maar de man weigerde hen te ontmoeten. Intussen weigert de man ook het bezoek van zijn advocaat en bewindvoerder in de gevangenis. Zijn advocaat bleef erbij dat de man wel toerekeningsvatbaar is, en gestraft moet worden, maar daar ging het hof niet op in: de man blijft geïnterneerd. (OSM)