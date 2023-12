Man beukt minutenlang op deur van apotheek, raakt binnen… maar vlucht dan weg: “Politie kon hem vatten bij bib”

Een man beukte in de nacht na kerstdag minutenlang op de toegangsdeur van een apotheek in het centrum van Ieper. Hij raakte binnen, maar vluchtte snel weg. “Wellicht door het alarmsignaal”, aldus de apotheker die zwaar tilt aan de feiten.

“Wegens inbraakpoging automatische deur defect. Onze excuses voor het ongemak.” Een briefje aan de inkom van de Ieperse Apotheek Zorgpunt Lamoot verduidelijkt dinsdag waarom de deur – die normaal open en dicht schuift – op een kier staat. De nacht ervoor kreeg het gebouw aan de Brugseweg ongewenst bezoek: de camera’s aan de inkom registreerden hoe een man even na middernacht minutenlang zijn schouders zette tegen de glazen deur. Na enkele keren aanlopen, raakte hij effectief binnen.

Gewekt

Mogelijk was de man onder invloed. “Hij vluchtte snel weer naar buiten, wellicht door het alarmsignaal”, vermoedt apotheker Sebastiaan Lamoot, die niet bij de apotheek woont maar gewekt werd door het alarm. “We willen de politiediensten bedanken, want ze waren heel snel ter plaatse en konden de verdachte wat verderop vatten bij de bib. We kennen hem niet, weten niet waarom hij onze apotheek uitkoos en wat zijn bedoeling was. Hopelijk wordt hij vervolgd, want we vinden de feiten zeer ernstig.”

Kleingeld

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt. “Hij had een hoop kleingeld bij in zijn zakken, misschien van een eerdere diefstal”, aldus Sebastiaan. “We willen een vergoeding voor de schade aan de deur en proberen dit zo snel mogelijk te laten herstellen of vervangen, want via die weg moeten we onze klanten verwelkomen. Gelukkig hebben we geïnvesteerd in camera’s en een goed alarmsysteem dat inbrekers afschrikt.” (TP)