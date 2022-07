Man betrapt terwijl hij drinkfles en eetset van Bumba in buggy verstopt in Plopsaland

In Plopsaland in De Panne werd zondag in de vooravond een man betrapt tijdens een diefstal.

Een medewerker van een shop had gezien hoe de man enkele goederen stiekem in een buggy had geplaatst om ze zo aan het zich te onttrekken. het ging om een drinkfles, een eetsetje van Bumba en twee boeken. Toen hij de kassa passeerde werd hij echter tegengehouden.

De man ontkende alles en weigerde de goederen terug te geven, ook niet toen hij daarmee geconfronteerd werd. De medewerkers belden de politie op maar dan nog bleef de man eerst ontkennen. De politie kwam ter plaatse en identificeerde de man uit Oudenburg. Hij gaf de diefstal alsnog toe.

(JH)