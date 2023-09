Man betrapt op diefstal van brood en Pastis in winkel in De Panne

In de Zeelaan in De Panne werd een 49-jarige inwoner woensdagmiddag betrapt tijdens een winkeldiefstal in een warenhuis. Hij werd opgemerkt door het personeel omdat hij schijnbaar wat rond aan het hangen was.

Wanneer de man opvallend vluchtig de kassa passeert zonder iets te betalen merkte hij de achterdocht van de medewerkers op. Ze konden de man op straat tegenhouden waarna hij spontaan een brood en een fles pastis overhandigde. Als de politie ter plaatse kwam, werd de man geïdentificeerd en meegebracht naar het commissariaat. (JH)