Man betrapt dieven die onderdelen van zijn auto stelen

Nadat een dievenbende afgelopen weekend al een stuur stal uit een BMW in Rumbeke, is ook Stijn Aernoudt uit de landelijke Peemhutstraat in Moorslede het slachtoffer geworden van een dergelijk voorval.

De vrachtwagenchauffeur betrapte in de nacht van dinsdag op woensdag de dieven terwijl ze na het stelen van het stuur en het dashboard ook de lichten wilden loskoppelen, maar de twee mannen konden uiteindelijk ontsnappen. De politie roept op tot waakzaamheid.

Vrachtwagenchauffeur Stijn Aernoudt, die met zijn gezin langs de Stroroute woont, stond in de nacht van dinsdag op woensdag kort na drieën op om met zijn voertuig te vertrekken. “Toen ik buiten kwam voelde ik onmiddellijk dat er iets niet pluis was.”

Toen Stijn naar de blauwe BMW keek, die voor zijn garagepoort stond geparkeerd, merkte hij twee individuen op die aan probeerden het rechter voorlicht uit te halen. “Toen ze merkten dat ik vlakbij hen stond zetten ze het op een lopen. Ze liepen het veld over richting onze buren. Waarschijnlijk stonden iets verderop het pad fietsen klaar.” Toen Stijn de schade opmat was onmiddellijk duidelijk waar de dieven het op gemunt hadden. “De dieven hadden een raampje aan de achterzijde van het voertuig kapotgeslagen en hadden zich zo een toegang verschaft tot de wagen. Door die werkwijze ging het alarm niet af. Het stuur en een stuk van het dashboard werden losgemaakt en meegenomen.” Stijn vroeg inmiddels de prijzen op. De schade aan zijn wagen loopt op tot zo’n 5.500 euro.

Viertal dergelijke feiten op korte termijn

De Moorsledenaar belde onmiddellijk na het betrappen van de daders de politie op. “Zij waren hier heel snel ter plaatse. Onder andere met een drone werd er gezocht naar de daders.” Zij zijn momenteel nog spoorloos. “Het is reeds het vierde dergelijke voorval in onze zone op korte tijd. We roepen iedereen op tot waakzaamheid. Wij verhogen het toezicht en blijven inzetten op het waarschuwen van de bewoners”, aldus Glenn Verdru, communicatieverantwoordelijke van de politiezone Arro Ieper.

Vraag om extra camera’s

Stijn Aernoudt vreest dat de kans klein is dat de daders gevonden worden. “Eerstdaags laat ik mijn auto takelen. Ik hoop echt dat er extra camerabewaking komt langs de Stroroute. Als die er niet snel komt, plaats ik zelf extra camera’s om onze woning en de omgeving ervan te beveiligen.”