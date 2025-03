Man (39) breekt in, besteelt beste vriend die in de gevangenis zit en krijgt nu in beroep werkstraf: “Ik was onder invloed”

Hij dacht de slag van zijn leven te slaan door in te breken bij zijn beste vriend die op dat moment in de gevangenis zat. Alleen bleef de buit beperkt. Hij krijgt nog een kans na het uitvoeren van een werkstraf.

Op 23 juni 2024 dacht Michael D. (39) dat zijn financiële zorgen voor een tijdje voorbij zouden zijn. Hij had vernomen dat een Nederlander zijn intrek had genomen in het appartement van één van zijn beste vrienden in Brugge, die op dat moment in de gevangenis aan de Lege Weg verbleef.

Het ging om een Nederlander die heroïne dealde en ook heel wat cash bewaarde in het appartement. Maar de inbraak bleek een teleurstelling, zowel de drugs als het geld waren verdwenen. D. besloot dan maar te stelen wat er te rapen viel, zoals een Iphone en een fiets. Toen hij even later in dronken toestand werd tegen gehouden, wist hij naar eigen zeggen zelfs niet dat hij op een gestolen fiets rondreed. Hij kreeg een jaar cel, maar vroeg in beroep een werkstraf, ook al leeft hij nu van een invaliditeitsuitkering. “Licht werk, zal wel gaan”, bekende hij. Toch werd hij in het verleden al acht keer veroordeeld voor drugsfeiten en is hij al jaren dakloos.

In november vorig jaar wel hij nog betrapt op het stelen van tabak in een warenhuis. De procureur-generaal zag een werkstraf dan ook niet zitten. “Het is triestig geworden dat je je eigen maten al moet gaan bestelen! Men is invalide, maar als dan plots de gevangenis dreigt, kan men wel een werkstraf uitvoeren terwijl je onlangs weer betrapt bent op stelen en handel in cannabis. Je bent gewoon een perpetuum mobile, het stopt gewoon niet!” Bovendien had de man in mei nog maar net zo’n 2.200 euro aan invalide-geld ontvangen, in juni ook zo’n 1.400 euro. “Wat denk je dat een caissière in de Lidl of de Aldi verdient om te werken? En jij krijgt dat geld om geen kl* Uit te voeren!” Hij vroeg dan ook enkel een effectieve gevangenisstraf als enige mogelijke straf. Michael D.: “Ik heb spijt wat ik heb gedaan, maar ik was toen onder invloed.” Het hof besloot dan maar hem een laatste kans te geven door hem een werkstraf te geven van 180 uur. Maar wanneer hij die niet of niet volledig uitvoert, moet hij voor twee jaar naar de gevangenis. (OSM)