Man (36) uit Middelkerke krijgt 80 uur werkstraf nadat hij fiets steelt en online wil doorverkopen: slachtoffer zag zelf zoekertje

De correctionele rechtbank in Brugge veroordeelde een 36-jarige man uit Middelkerke tot een werkstraf van 80 uur en een geldboete van 400 euro voor het stelen van een fiets in de stalling van Delhaize in Oostende. De man wilde nog winst maken op zijn ‘gratis’ aankoop en zette de fiets online, maar het slachtoffer kwam op het zoekertje terecht en verwittigde de politie.

De 36-jarige K.E. besloot op 14 juni vorig jaar een fiets te stelen in de fietsenstalling van een supermarkt. Slechts enkele uren later dook de fiets op tweedehandssites op. De dader zette de fiets zelf online in de hoop nog geld te verdienen aan zijn diefstal. Het slachtoffer ontdekte echter het zoekertje en verwittigde de politie. K.E. had nota bene zijn eigen gsm-nummer vermeld in het zoekertje, waardoor de agenten niet veel speurwerk moesten doen.

Werkstraf

Dankzij camerabeelden in de buurt kon de 36-jarige man uit Middelkerke geïdentificeerd worden. Zo is er te zien hoe de man eerst rondhangt aan de fietsenstalling en daarna doodleuk wegrijdt op de fiets. De rechter gaf K.E. een werkstraf van 80 uur. Die straf kan nog omgezet worden in 10 maanden cel indien K.E. de werkstraf niet uitvoert. (CC)