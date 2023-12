Man (36) uit Algerije gevat na stepdiefstal in Oostende

Begin deze week kon de politie de verdachte van een stepdiefstal vatten.

De feiten speelden zich maandagnamiddag af omstreeks 15.15 uur nabij Petit Paris in Oostende. Een vrouw parkeerde haar step en maakte hierbij ook gebruik van een slotketting. Op een bepaald ogenblik ziet ze een onbekende man op de step wegrijden – het slot werd namelijk opengeknipt – en de vrouw contacteerde onmiddellijk de politie.

Opgepakt

Een patrouille was snel ter plaatse en kon na een korte zoektocht de verdachte spotten nabij het Leopold I-plein. De man probeerde nog te vluchten richting de Albert I-promenade, maar de politieploeg was hem te slim af en rekende de verdachte in.

Tijdens de daaropvolgende controle had de man een hoeveelheid drugs op zak. Hij werd opgepakt en ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. De 36-jarige man uit Algerije kreeg het bevel om het land te verlaten. De nodige processen-verbaal zijn opgesteld en het parket volgt de zaak op. Eind goed al goed: het slachtoffer van de diefstal kreeg kort na de feiten haar step terug uit handen van de politie.