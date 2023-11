Man (36) krijgt geen straf na diefstal uit kassa van winkel van schoonouders

Een 36-jarige man is door de strafrechter in Veurne niet gestraft nadat hij 495 euro had gestolen uit de kassa van een winkel die zijn eigen schoonouders uitbaten. S.V. kreeg de gunst van de opschorting.

De schoonouders van beklaagde S.V. baten in Koksijde een voedingswinkel uit waar ze hun schoonzoon ook lieten werken. In mei vorig jaar zat er echter een haar in de boter in hun professionele werkrelatie maar ook privé: S.V. was immers uit elkaar gegaan met hun dochter. Ze vermoedden dat hij ook in de kassa geld graaide en bekeken daarbij camerabeelden. Eenmaal konden ze hem een briefje zien nemen.

Volgens de schoonouders stal S.V. in 14 weken tijd maximaal 10.000 euro. “Dat bedrag is absurd”, sprak advocaat Jeroen Thieren namens S.V. “Het gaat hooguit om 495 euro. Hij had een lange relatie met hun dochter en samen hebben ze twee kinderen. Hij ontdekte echter dat zij dat geld van hun kinderrekening had gestolen en ze weigerde het terug te betalen. Daarom nam hij het geld dan maar terug uit de kassa van de zaak. Totaal fout, dat weet hij. ” De rechter volgde die stelling en vond enkel de 495 euro bewezen. S.V. kreeg de gunst van de opschorting. (JH)