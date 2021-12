Man (21) riskeert 21 maanden cel voor diefstal van 21 zonnebrillen in Blankenberge

Een 21-jarige Algerijn riskeert in de Brugse rechtbank 21 maanden cel voor diefstal van 21 zonnebrillen in Blankenberge. Hij staat ook terecht voor heling van een gestolen gsm.

Op 18 augustus ging Taher K. bij Pearl in Blankenberge met twaalf zonnebrillen aan de haal. Een medewerkster probeerde hem tegen te houden maar K. gaf haar een duw en kon zo ontkomen. Zijn buit had een waarde van 3.000 euro. De politie organiseerde nog een zoekactie maar die leverde niets op.

Op camerabeelden was te zien hoe K. de brillen in een zak van Kruidvat verborg en zich verplaatste met een blauwe fiets. Diezelfde fiets werd enkele dagen later door de politie teruggevonden bij een kraakpand. De agenten, die bijstand verleenden bij de ontruiming van de woning, troffen er Taher K. aan. De Algerijn, die illegaal in het land verblijft, had ook nog een gestolen zonnebril uit de Pearl-winkel bij zich.

Verder onderzoek wees uit dat K. op 18 augustus ook negen zonnebrillen had gestolen bij Hans Anders in Blankenberge. Bij zijn arrestatie had hij bovendien ook nog een gsm bij, die in Oostende gestolen werd. De man beweerde dat hij die van een kennis had gekocht maar dat hij niet wist dat ze gestolen was. Taher K. was niet aan zijn proefstuk toe want op 12 oktober kreeg hij al eens twaalf maanden cel met uitstel voor diefstal van zonnebrillen in dezelfde periode in Oostende. Zijn advocaat vroeg om die straf als voldoende te beschouwen. De rechter doet uitspraak op 4 januari. (AFr)