Malafide aannemer inde tientallen voorschotten voor zonnepanelen en verdween dan met de noorderzon

Het parket en de politie van Brugge voeren een onderzoek naar aannemer Dany S. uit Assebroek. De 59-jarige man zou tientallen mensen in Vlaanderen opgelicht hebben met contracten voor zonnepanelen. “Wat je ook doet, geef hem geen voorschot.”

Hij zag er nochtans zo betrouwbaar uit.” Slachtoffer Luc Herregods uit de Vlaamse Ardennen kan het een jaar na de feiten nog altijd niet goed geloven dat hij zich liet ringeloren door Dany S., die hij een gewiekste oplichter noemt. “Ik had bij zijn firma SD Technics & Energy geïnformeerd voor zonnepanelen en een thuisbatterij. Er kwam een vertegenwoordiger langs en we stelden een contract op met een totaalsom van 15.000 euro. Ze vroegen 7.500 euro voorschot. Ik vond dat vrij hoog maar volgens de vertegenwoordiger was dat normaal in die wereld. Ik zag er geen kwaad in want even later kwam een technicus al alles opmeten. Maar daarna bleef het stil”, zegt Luc.

Ever Given

Maandenlang hoorde hij niets meer. Telefoontjes bleven onbeantwoord. “Toen ik Dany S. dan eindelijk nog eens aan de lijn kreeg, haalde hij de meest uiteenlopende excuses boven. Zo vertelde hij me dat hij net uit het ziekenhuis was ontslagen met een coronabesmetting en dat hij zo snel mogelijk alles in orde zou maken. Wat niet gebeurde. Dan weer zei hij dat de batterijen vastzaten op de Ever Given, dat containerschip dat in maart vorig jaar het Suezkanaal blokkeerde. Een andere keer was er een probleem bij de fabriek die de batterijen maakte. Het was altijd iets. En de zonnepanelen installeren zonder batterij, dat had volgens Dany S. geen zin”, zegt Luc.

Kleine lettertjes

Exact hetzelfde verhaal maakte René Van Hoegaerden uit Iddergem mee. “Ik had bij SD Technics & Energy acht zonnepanelen en een thuisbatterij besteld voor een totaalbedrag van 9.200 euro. Ook ik moest de helft van die som meteen betalen als voorschot. Toen de levering en de plaatsing maar niet gebeurden, heb ik een mail gestuurd waarin ik mijn geld terugvroeg. Nog geen halfuur later kreeg ik Dany S. al aan de lijn. Hij zei me dat ik mijn geld wel kon terugkrijgen maar dat ik volgens de kleine lettertjes in het contract niet het volledige voorschot zou terugkrijgen. Kom ze dan toch maar zetten, zei ik hem maar dat gebeurde natuurlijk niet. Blijkbaar doet Dany S. overal hetzelfde: voorschotten incasseren en vervolgens niets meer van zich laten horen”, klinkt het.

Klassieke truc

Luc Herregods kreeg Dany S. wel nog eens aan de lijn. “Om me doodleuk te zeggen dat hij failliet was en niets meer voor me kon doen. Achteraf kreeg ik ook nog een telefoon van de eigenares van de loods die Dany S. huurde. Ze vertelde me dat hij al zijn materiaal was komen ophalen en dat hij vanop een andere locatie gewoon verder deed”, vertelt Luc. Dat laatste kan advocaat Jens Vrebos beamen.

Hij is door de rechtbank aangesteld als curator van SD Technics & Energy. Wat hij in de boekhouding terugvond, tart alle verbeelding. “Met de voorschotten die klanten betaalden, kocht men geen zonnepanelen of batterijen aan. Men gebruikte dat geld om oude schulden af te betalen. De ene put vullen door een nieuwe te delven, het is een klassieke truc van oplichters in de bouwsector. Ik heb de boekhouding grondig bekeken, er schiet niets meer over”, zegt meester Vrebos.

Wat hem vooral tegen de borst stoot, is dat Dany S. na het faillissement van SD Technics & Energy gewoon voortdoet. “Hij heeft via een van zijn werknemers een nieuwe vennootschap opgericht die ondertussen ook al failliet is. Die man is bovendien al een paar keer strafrechtelijk veroordeeld en toch blijft hij maar voortdoen en mensen oplichten. Ik vind het bijna mijn morele plicht om mensen te waarschuwen voor deze man. Doe er geen zaken mee en betaal hem zeker geen voorschot, want dat ben je gegarandeerd kwijt”, zegt hij.

Zelf gelegd

De slachtoffers maken zich weinig illusies over de vraag of ze ooit nog hun geld terugzien. “Ik heb van de politie gehoord dat we met minstens 24 slachtoffers zijn. Als het ooit tot een proces komt en er valt geld te verdelen, dan is het eerst aan de banken en aan de fiscus. Daarna pas komen de echte slachtoffers aan bod. Ik vrees dat er tegen dan weinig zal overschieten, een kei kan je niet stropen”, zegt René Van Hoegaerden. Luc Herregods heeft ondertussen wel zonnepanelen liggen. “Ik had het hele verhaal verteld aan iemand uit mijn dorp. Die heeft me geholpen om zelf de zonnepanelen op mijn dak te leggen. Op een halve dag was de klus geklaard. Maar mijn 7.500 euro, daar mag ik naar fluiten”, zegt hij.