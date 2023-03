Luikenaar gestraft voor diefstal fietsen in bijzijn van dochter

Een 35-jarige man uit Luik kreeg 15 maanden cel en 800 euro boete voor de diefstal van vier dure elektrische mountainbikes in Koksijde. Hij pleegde die in het bijzijn van zijn dochter.

In de nacht van 26 op 27 november vorig jaar werden vier dure elektrische mountainbikes van de merken Trek en Cube gestolen in de Veurnelaan in Koksijde. Toen de politie aankwam konden ze H.E. (35) op heterdaad betrappen. “In het laadruim van zijn Ford Transit werden de fietsen aangetroffen. Nog in zijn wagen zat zijn minderjarige dochter. Hij stal dus in haar bijzijn wat het des te erger maakt. Bij een huiszoeking bij hem thuis werden nog fietsen en onderdelen aangetroffen wat er op wijst dat hij hier een grootschalige handel mee heeft opgezet.”.

Zijn advocaat vraagt de vrijspraak. “Hij was hier op verjaardagsweekend met zijn dochter. U kan zien dat hij twee dagen eerder jarig was. Toen hij aan de kust verbleef werd hij door vrienden opgebeld om die fietsen op te halen, maar zelf wist hij van niets. Hij is dus absoluut geen lid van een bende en had al zeker niet de intentie om te stelen.” De rechter veegde dat van tafel en gaf hem 15 maanden cel. Tien maanden zijn met uitstel waardoor H.E. wellicht snel vrijkomt. (JH)