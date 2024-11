Louche conciërge berooft bejaarde bewoners serviceresidentie: “Ze schreef zelfs brief in naam van overleden dochter”

Als conciërge van een Knokse serviceresidentie maakte Martine D. (49) schromelijk misbruik van haar positie. Ze beroofde meerdere bejaarde bewoners en spoorde zelfs een 93-jarige vrouw aan om al haar bezittingen af te geven. Daarbij ging ze bijzonder sluw te werk.

In de loop van 2022 sloot Martine D. vriendschap met een toen 93-jarige bewoonster van een Knokse serviceresidentie waar zij als conciërge aan de slag was. Ze profiteerde van de situatie om zonder toestemming in te trekken in het leegstaande appartement van de overleden dochter van het slachtoffer. Op 7 januari 2023 drong ze zelfs binnen in de serviceflat van de hoogbejaarde vrouw en zou er 600 euro uit haar portefeuille hebben gestolen.

Maar dat bleek nog maar het begin. Daags na de diefstal ontving het slachtoffer een valse brief, die zogezegd afkomstig was van haar overleden dochter. In die brief werd haar gevraagd om al haar bezittingen, inclusief het appartement, aan Martine D. over te maken. “Schaamteloos en ronduit degoutant”, pleitte de advocate van het slachtoffer. “Gelukkig merkte mijn cliënte de recente postzegel op en rook ze onraad.”

D. zou nog meer diefstallen hebben gepleegd bij de bejaarde bewoners van het gebouw. Zo maakte ze een horloge van 5.000 euro buit en gaf ze zonder toestemming ruim 21.000 euro uit met een bankkaart van nog een andere bewoonster. “Toen mijn cliënte in het ziekenhuis belandde, merkte haar dochter de feiten op”, aldus de advocaat van het slachtoffer. Ten slotte pleegde D. ook nog een viertal winkeldiefstallen in Knokke-Heist. In twee gevallen werd ze betrapt.

Volgens haar advocaat kampt D. met psychische problemen. “Zij is een schoolvoorbeeld van een kleptomane”, pleitte Stijn Leliaert. “Ze staat intussen onder bewindvoering en zit in schuldbemiddeling. Dat uurwerk gaf ze terug.” Meester Leliaert drong aan op een voorwaardelijke bestraffing en verwees daarbij naar het blanco strafblad van D. De rechtbank doet uitspraak op 17 december. (AFr)