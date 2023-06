Lokale politie Knokke-Heist pakt inbrekers op

De lokale politie Damme/Knokke-Heist kon twee mannen op heterdaad arresteren na het plegen van een woninginbraak in Knokke-Heist.

De twee mannen vluchtten met hun wagen nadat ze werden opgemerkt door een getuige. Deze nam onmiddellijk contact op met de politie. Dankzij het cameranetwerk kon het politieteam de vluchtroute achterhalen. Het voertuig werd in samenwerking met diverse politiediensten uit omliggende zones uiteindelijk staande gehouden op de expressweg in Brugge. In het voertuig zaten de twee verdachten met de verzamelde buit uit de woning. De verdachten zijn ondertussen voorgeleid voor de Onderzoeksrechter, waarna de 40-jarige man uit Ninove werd aangehouden en de 36-jarige man uit Zottegem onder elektronisch toezicht werd geplaatst.