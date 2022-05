Lokale politie Damme/Knokke-Heist pakt duo op voor winkeldiefstallen

De lokale politie Damme/Knokke-Heist pakte een 67-jarige man en 44-jarige vrouw uit Nederland op die verdacht worden van enkele winkeldiefstallen in Knokke-Heist. Een winkelbediende herkende het duo na een winkeldiefstal in maart en alarmeerde zondag meteen de politie.

Een van de interventieteams snelde meteen naar de locatie waar in maart een verdachte wagen was gespot. De politie kreeg die wagen toen in het vizier dankzij het cameranetwerk. Het interventieteam trof de wagen op dezelfde locatie aan en kon na een korte achtervolging te voet ook beide verdachten staande houden.

In de wagen trof de politie gestolen kledij en accessoires uit verschillende kledingswinkels aan. Er lag ook heel wat materiaal om de beveiliging in deze winkels te omzeilen. Beide verdachten zijn ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter. De politie onderzoekt of ze ook nog voor andere feiten in aanmerking komen.