Litouwse overvaller van Knokse juwelier krijgt geen lichtere straf in beroep

Een 36-jarige Litouwer is ook in beroep veroordeeld tot zeven jaar cel voor een brutale gewapende overval op juwelierszaak Lebeau-Courally in Knokke. De daders maakten daarbij elf jaar geleden liefst 2,5 miljoen euro aan juwelen en horloges buit. “Hij heeft al tien jaar in de gevangenis gezeten in Oostenrijk!”

Vier Litouwers overmeesterden op 31 juli 2013 de eigenaar van juwelierszaak Lebeau-Courally langs de Kustlaan in Knokke door hem te bewerken met peperspray en een vuurwapen tegen z’n hoofd te zetten. Ook zijn echtgenote werd gekneveld en er werd gedreigd ook haar te vermoorden. Twee overvallers bewaakten het koppel, twee anderen roofden de winkel leeg. Het koppel moest lijdzaam toezien hoe hun zaak in een mum van tijd werd leeggeroofd. De overvallers graaiden horloges mee met een totale waarde van bijna 2,3 miljoen euro. Ze namen ook voor bijna 200.000 euro aan juwelen mee.

In september 2015 werd het kopstuk van de bende veroordeeld tot 9 jaar cel. De vijf anderen kregen straffen tussen de vijf en 7 jaar. Edgaras L. liet verstek, maar tekende verzet aan. Hij verbleef toen in de gevangenis van Oostenrijk en omdat de betekening in het Nederlands gebeurde en er onvoldoende uitleg werd verschaft, werd in 2024 zijn proces in Brugge hernomen. Maar hij kreeg opnieuw dezelfde straf van zeven jaar. Uiteindelijk bleek dat L. naar Europa was gelokt met het excuus van werk. Maar in plaats van te werken, kwam L. in een bende terecht die juweliers overviel. Eerst op 6 juni 2013 in Nederland, nadien op 31 juli in Knokke, vervolgens op 4 december in Oostenrijk en op 29 januari 2014 in Zwitserland waar hij werd gevat.

Na enkele maanden werd L. uitgeleverd aan Oostenrijk waar hij tien jaar kreeg. De voorwaarde tot uitlevering naar België was dat hij eerst zijn straf van tien jaar moest uitzitten, waardoor hij pas in 2024 een nieuw proces kreeg. In België kreeg hij dus nog eens zeven jaar en dat vindt zijn advocate van het goede teveel, zeker omdat hem straks ook nog een straf te wachten staat in Nederland. “Hij was toen 24 toen de overval plaats vond. Intussen zit hij al elf jaar in de gevangenis en heeft hij amper zijn dochtertje gezien”, aldus meester Nadia Lorenzetti. Volgens haar heeft hij intussen zijn lesje geleerd. De man werkte in de gevangenis van Oostenrijk en kon op 10 jaar tijd zo’n 9.000 euro overmaken voor de opvoeding van zijn dochter. Ook nu werkt hij in de gevangenis van Brugge. “Hij werkt in de keuken, wat een vertrouwensfunctie is. Hij heeft nog geen enkel tuchtrapport gekregen en lijdt ook aan geen enkele verslaving.” Ze vroeg daarom het hof om rekening te houden met zijn eerdere veroordeling in Oostenrijk en wat hem nog te wachten staat in Nederland. “Als hij die overvallen allemaal in België had gepleegd, had hij wellicht dezelfde straf gekregen en zeker geen 17 jaar, want de maximumstraf ligt zelfs maar op 15 jaar.”

Maar de procureur-generaal vond dat de man maar op de blaren moest zitten. “Hij heeft geopteerd om in vier verschillende landen overvallen te plegen en als je gewapende overvallen pleegt, weet je dat je een gevangenisstraf riskeert, niet in maanden maar in jaren, dat is de logica der dingen.” Bovendien is de buit van 2,4 miljoen aan horloges en juwelen nooit teruggevonden. “Een straf van zeven jaar, is dus niet meer dan normaal!”

Edgaras L. zelf probeerde het hof te overtuigen dat hij intussen zijn les heeft geleerd. “Ik was woedend, maar ook opgelucht toen ik werd opgepakt. Intussen ben ik na 11 jaar een ander mens geworden. Als ik vrijkom, wil ik terug naar mijn familie gaan.” Het hof had begrip voor zijn situatie, maar vond niet dat hij milder moest gestraft worden dan zijn kompanen. Het hof hield de straf dus op zeven jaar. Hij blijft ook in de cel, waar hij na tien jaar Oostenrijk en één jaar België verblijft. Later volgt nog een straf in Nederland. (OSM)