Liefst 16 inbraken in mobilhomes op Kompas Camping: politie onderzoekt ook eerdere diefstallen en inbraken

Voor heel wat verblijvers die het oudejaar wilden vieren op Kompas Camping in Sint-Joris bij Nieuwpoort is 2023 in mineur geëindigd. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd in liefst 16 voertuigen, vooral mobilhomes, ingebroken. Diverse zaken, soms waardevolle spullen, werden gestolen. Ook elders werden diefstallen gepleegd, en eerder deze week waren er verschillende woninginbraken in Koksijde. De politie Westkust is een onderzoek gestart.

Het was voor heel wat verblijvers die het eindejaar wilden vieren op Kompas Camping in de Brugse Steenweg in Sint-Joris bij Nieuwpoort zaterdagochtend slecht ontwaken. Het gaat veelal om mensen die in het binnenland wonen maar op de camping verblijven met hun mobilhome op de camperplaats. Om 6 uur werd daar een eerste inbraak ontdekt.

Toen de politie ter plaatse kwam voor de nodige vaststellingen bleek dat er in totaal in liefst 16 mobilhomes werd ingebroken. “De feiten gebeurden tussen middernacht en 6 uur ‘s morgens”, zegt politiezone Westkust. “Verschillend eigenaas hadden wel iets gemerkt maar sloegen er door de weeromstandigheden geen aandacht aan.

Gestolen voorwerpen

De verschillende mobilhomes werden betreden waarbij in sommige gevallen ook schade werd aangericht. Er werden verschillende voorwerpen gestolen.” Sommige eigenaars maken melding van diefstal van waardevolle spullen. De politie onderzoekt de reeks diefstallen op de camping maar kreeg de voorbije dagen nog verschillende meldingen van inbraken en diefstallen.

Zo werd in de Annastraat in Oostduinkerke een garagebox met fors geweld opengebroken. Er werden twee strandstoelen, een elektrische fiets en visgerief gestolen. Dezelfde feiten gebeurden in de Emiel Coppietersstraat in Nieuwpoort maar hier raakte de inbreker niet binnen in de garage. In de Alfred Devoslaan in Koksijde werd dan weer een nummerplaat van een auto gestolen.

Woninginbraken

Eerder deze week werden in Westkust ook al diverse inbraken, pogingen en diefstallen vastgesteld. In Koksijde werden woensdagnacht meerdere woninginbraken gepleegd. Zowel in de Vissersstraat als de Svinkxstraat verschaften onbekenden zich op twee plaatsen toegang tot een woning. De inbraken vonden plaats tussen 9.45 uur en 12.40 uur. Bij één inbraak werd het glas van een schuifdeur ingeslagen en bij de andere waren er geen braaksporen. De onbekenden gingen aan de haal met wat juwelen, handtassen en een brandkoffertje.

Op een derde plaats bleef het bij een poging waarbij de woning niet werd betreden en geen braaksporen werden vastgesteld. In Oostduinkerke probeerde een dief dan weer in vijf wagens in te breken maar dat mislukte. In de Cardijnlaan in Nieuwpoort werd wel effectief ingebroken in een wagen waarbij een lader en laptop gestolen werd. (JH)