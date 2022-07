Landbouwer uit Houthulst die illegale aftapping van waterleiding maakt betrapt

Na weken van speurwerk zijn inspecteurs van De Watergroep er woensdagnacht in geslaagd om een ‘waterdief’ te ontmaskeren in Houthulst. Het gaat om een landbouwer die op het leidingnet een aftapping maakte, water stal en doorpompte naar zijn eigen tanks. “We bepalen nu hoeveel het afgenomen watervolume bedraagt en zullen dat aanrekenen”, zegt De Watergroep.

Door de aanhoudende droogte en het algemene oppompverbod in de streek hebben veel landbouwers het moeilijk om hun gewassen te blijven onderhouden. Maar een landbouwer uit Houthulst legde zich daar niet bij neer en bedacht een ingenieus systeem om toch water te blijven hebben. Dankzij speurwerk van inspecteurs van De Watergroep werd hij woensdagnacht echter ontmaskerd.

Op zoek naar lek

De afgelopen weken gingen inspecteurs van De Watergroep op onderzoek in Houthulst omdat meerdere meldingen binnen kwamen van een mogelijk waterlek. Het was vreemd dat vooral ’s nachts grote hoeveelheden water verdwenen, wat deed vermoeden dat het om diefstal ging. Woensdag rond middernacht konden ze een dader ontmaskeren in Houthulst. Van een lek was geen sprake. Wel had een landbouwer op een bedrijf een aftapping gemaakt op de waterleiding om zo zelf rechtstreeks uit de waterleiding water over te pompen naar eigen grote opslagtanks en putten, met de bedoeling om zo zijn gewassen met ‘gestolen’ water te blijven besproeien. Op zijn eigen teller werd het water immers niet aangerekend. De politie werd erbij gehaald. De landbouwer kreeg een pv wegens diefstal. Of de betrapte landbouwer in aanmerking voor alle diefstallen in Houthulst deze maand moet nog onderzocht worden.

Groot verbruik ‘s nachts

De Watergroep bevestigt de feiten. “We hadden sinds kort inderdaad een vermoeden van een illegale waterafname in Houthulst”, zegt woordvoerster Brigitte Van Damme. “We monitoren onze waterleidingen en het waterverbruik zorgvuldig. Dat gebeurt per meetzone, een afgesloten zone waar we met behulp van debietmeters opvolgen hoeveel water er precies binnen en buiten gaat. Bij onregelmatig nachtverbruik krijgen we een automatisch signaal binnen. Abnormaal nachtverbruik kan wijzen op een waterlek of, in uitzonderlijke gevallen, waterdiefstal. In het geval van een waterlek herstelt het waterverbruik zich niet. In het geval van waterdiefstal is het meerverbruik beperkt in tijd. In de meetzone Houthulst-Klerken registreerden we ’s nachts, na een droge dag, telkens een groot tijdelijk nachtverbruik.”

Watervolume wordt aangerekend

“Omdat elke druppel water kostbaar is, werd een intern onderzoek uitgevoerd om het vermoeden van waterdiefstal te bevestigen. Door verschillende waterleidingen te ‘sectioneren’ kon het gebied verkleind worden en werd de exacte locatie gevonden. In samenwerking met de lokale politie werd de dader op heterdaad betrapt. Er werd een proces-verbaal opgesteld door de politie. De Watergroep zal nu het afgenomen watervolume bepalen en aanrekenen. De politie én onze juridische medewerkers volgen dit dossier verder op.”

Algeheel oppompverbod

Om waterschaarste tijdens de aanhoudende droogte te voorkomen besliste gouverneur Carl Decaluwé om vorige week maandag een algeheel oppompverbod uit te vaardigen voor gans West-Vlaanderen. Een week eerder was het al verboden om water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen in het gebied van het Ijzerbekken waartoe Houthulst behoort. Daarop staan geldboetes tot 1.600 euro. De landbouwer in kwestie zou echter al langer dan dat verbod bezig geweest zijn om water af te takken van het leidingnet. Omdat de droogte maar blijft aanhouden is het ook de verwachting dat het oppompverbod blijft aanhouden. (JH)