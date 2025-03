Kunstwerk King Frog is terecht

Het kunstwerk ‘King Frog’, dat in mei 2023 werd gestolen uit het Ramakerspark, is teruggevonden. Het werk van de hand van de Bredense kunstenaar Patrick Ramont, werd op donderdag 6 maart binnengebracht bij de politie van Bredene/De Haan. Het werd teruggevonden in een groenzone ter hoogte van het Shopping Center op Bredene-Sas.

Bredene kocht ‘King Frog’ in 2022 en gaf het een mooie plaats nabij de vijver van het Ramakerspark, in het hart van de oude villawijk in Bredene-Duinen. Het unieke werk, in brons vervaardigd, werd al snel het mikpunt van vandalen. Enkele maanden na de inhuldiging werd de sokkel van het kunstwerk al beschadigd. Het gemeentebestuur liet de sokkel toen voorlopig herstellen.

In mei van 2023 moest vastgesteld worden dat het kunstwerk van zijn sokkel was weggenomen. Het gemeentebestuur diende klacht in bij de politie, maar tot vorige week was er geen spoor meer terug te vinden van het werk, dat in februari van ’22 naar aanleiding van Valentijn werd onthuld in het Ramakerspark.

Of het kunstwerk terugkeert naar zijn oorspronkelijke plek in het Ramakerspark, is nog niet duidelijk. “We moeten nog bespreken in het college of het opportuun is om onze Koning Kikker naar zijn vertrouwde stek terug te brengen”, aldus cultuurschepen Alain Lynneel (Vooruit).

(MM)