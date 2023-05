Kunstenaar Patrick (62) emotioneel na diefstal King Frog in Ramakerspark in Bredene: “Alsof één van je kindjes ontvoerd wordt”

Dieven gingen – vermoedelijk afgelopen weekend al – aan de haal met het kunstwerk King Frog in het Bredense Ramakerspark. De gemeente kocht het werk in 2021 van kunstenaar Patrick Ramont (62). Die reageert emotioneel. “Het is alsof één van je kindjes ontvoerd wordt”, zegt de man. De politie is een onderzoek gestart.

Enkele jaren geleden werd het Ramakerspark in Bredene aan Zee volledig heraangelegd. Het park bevindt zich in het hart van de zogenaamde oude villawijk. In 2021 kocht de gemeente een kunstwerk aan van Oostendenaar en tegenwoordig in Bredene wonende Patrick Ramont. Het beeld – dat volledig uit brons bestaat – werd op een sokkel aan de oever van de Ramakersvijver geplaatst, met daarnaast het gedicht King Frog van Marleen De Smet.

Diefstal

Maandag werd echter ontdekt dat het beeld gestolen werd, vermoedelijk gebeurde dat afgelopen weekend. Een getuige in het park laat weten dat het er zaterdagavond nog stond. “Dat het beeld door de gemeente werd aangekocht om voor iedereen tentoon te stellen in het park, was voor mij een eer”, vertelt kunstenaar Patrick Ramont. “Vorig jaar werd de sokkel al eens beschadigd. Het beeld zelf liep toen geen schade op. Nu hebben ze echter het hele beeld mee.”

Patrick reageert emotioneel bij de gedachte dat ze het beeld voor een bepaalde reden gestolen hebben. “Voor de kunst zullen ze het beeld niet gestolen hebben”, weet Patrick. “Volgens mij zit die nu al in een smeltoven. Die kunstwerken, dat zijn je kindjes. Voor een kunstenaar valt dit emotioneel zwaar. Het is al zwaar genoeg dat je ze afstaat om te verkopen. Je kan uiteraard niet alle kunstwerken houden. Maar als ze gestolen worden, dat doet wat met een mens.”

Zo’n 6.000 euro waard

Volgens Ramont is het beeld om en bij de 6.000 euro waard. “Zo’n beeld weegt om en bij de zeventien kilogram. Dat brengt al snel zo’n honderd euro op, maar het is veel meer waard. Het zijn bandieten die zich daarmee bezig houden. Ze moeten met hun handen van andermans materiaal blijven. Ik hoop dat ze het toch nog terug vinden, maar ik vrees ervoor. Het zou moeten lukken dat ze die toch niet willen smelten en dat men het beeld links en rechts tegenkomt.”

Ook schepen van Cultuur, Alain Lynneel (Vooruit) is boos. “Ik heb er weinig woorden voor, maar ik kan wel zeggen dat het erg triestig gesteld is”, zegt de schepen. “We hebben met de gemeente klacht ingediend bij de politie en hopen dat het beeld ergens opduikt.”