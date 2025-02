Kristof (42) achtervolgt dieven tot over Franse grens: “Ben het beu bestolen te worden zonder dat er iets aan gedaan wordt”

Samen met zijn vriendin heeft loodgieter Kristof Baert (42) uit Sint-Denijs bij Zwevegem zaterdagavond de achtervolging op Franse dieven ingezet. Aan hoge snelheden leidde de trip hen tot een steegje in het Noord-Franse Wattrelos, zo’n 15 kilometer verderop. Daar moesten ze de strijd staken. “Ik zal het zelf vooralsnog proberen op te lossen”, blijft Kristof strijdvaardig.

Vorige week zag zelfstandig loodgieter Kristof Baert langs de Driesstraat in Sint-Denijs een kipaanhangwagen gestolen. “Ik merkte toen dat er voorbereidingen waren getroffen om ook een tweede exemplaar te stelen en was dus al op mijn hoede”, vertelt hij. Toen hij zaterdagavond samen met zijn vriendin van een uitje bij vrienden naar huis terugkeerde, kreeg hij een voorgevoel. “Ik vroeg mijn vriendin, die achter het stuur zat, om nog eens een ommetje te maken langs de Driesstraat, waar mijn materiaal staat”, aldus Kristof. “Toen we er arriveerden, stond er een Renault Clio met Franse nummerplaat en grootlichten stil. Van zodra ze ons zagen, stoven ze weg.”

Dolle achtervolging

Kristof en zijn vriendin zetten zonder aarzelen de achtervolging in en contacteerden meteen de politie. “In vliegende vaart, aan hoge snelheden en door drie rode verkeerslichten, ging het de Franse grens over”, aldus Kristof. “We konden hen bijhalen en klemrijden, maar ze konden toch verder ontsnappen. Plots doofden ze hun lichten en reden een klein, smal straatje in. Daar dook plots een Renault Traffic met drie personen op die de weg versperde omdat ze zogezegd een band moesten vervangen. Maar er was geen enkele band stuk. Vermoedelijk speelden die onder één hoedje met de vluchters. Maar voor onze eigen veiligheid keerden we dan maar naar huis terug. Het heeft bovendien ook geen zin om onze eigen auto in de prak te rijden in de jacht op dat gespuis. Ik vrees nu al dat er nog drie snelheidsboetes in de bus zullen vallen. Wat zal daarmee gebeuren?”

Frustraties

Eerder op de (zater-)dag was Kristof al te gast op het politiekantoor om aangifte te doen van de diefstal van de kipaanhangwagen vorige week. “Maar het is eigenlijk te gek voor woorden”, vindt hij. “Het duurde dus bijna een week vooraleer ik op afspraak langs kon gaan voor mijn verklaring. Ondertussen is die aanhangwagen al lang verdwenen. Ik heb het gevoel dat de politie bijzonder weinig kan betekenen. Ik sprak zelfs met de Franse politie en had de indruk dat zij weten wie verantwoordelijk is, maar niet durven ingrijpen. Dat frustreert mij. Ik zag mijn bestelwagen met 20.000 euro werkmateriaal al eens leeggeroofd. Die gestolen aanhangwagen kost nieuw zo’n 6.000 euro. Zuur geld waar ik veel moet voor werken. Het is genoeg geweest. Ik ben het beu. Ik wacht niet tot de politie in actie schiet en zal zelf in Wattrelos eens rondneuzen. Misschien levert dat meer op.” (LSi)