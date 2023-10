Krantenwinkel Papierhus in Wervik slachtoffer van inbraak: “Dit maakt me echt kwaad”

In krantenwinkel Papierhus in de Speldenstraat in Wervik vond dinsdagnacht tussen 3.30 uur en 3.45 uur een inbraak plaats. Twee daders sloegen in het midden vooraan een ruit aan diggelen. Ze verplaatsten zich met een donkerkleurige Alfa Romeo, vermoedelijk met Franse nummerplaat. Naast kleingeld uit de kassa zijn er ook sigaretten gestolen. “Ik werk alle dagen en doe deze job enorm graag, maar al wat die mannen mee hebben is te veel”, zegt een boze zaakvoerster Fanny Debeuf. “Dit maakt me echt zeer kwaad.”

“Een slagveld”

Papierhus is in de Tabaksstad nog de enige krantenwinkel. Fanny begon er in november 2003. “Het was hier door die inbraak een slagveld, indrukwekkend”, zucht Fanny. Ze postte enkele foto’s op de Facebookpagina van de winkel. “Mijn kast met sigaretten en andere rookwaren was gesloten, maar die werd geforceerd. De daders grabbelden naar sigaretten. Hoeveel pakjes er weg zijn, weet ik niet precies.”

“Uit de kassa is al het klein geld weg. Er zat dus geld in de kassa, maar geen briefjes van 20 en 50 euro. Ik zal me ook een nieuwe kassa moeten aanschaffen. De daders zijn hier een dikke vijf minuten binnen geweest. Het alarm ging af en men belde op vanuit de alarmcentrale. De politie was hier snel ter plaatse. Ondertussen kwam ook de recherche voor een sporenonderzoek.”

Een overbuur hoorde glasgerinkel en trok boven zijn raam open. Hij begon te roepen en te tieren en zag twee daders. Ze spraken Frans-Arabisch. “Moest er iemand iets gezien hebben of beelden hebben van een sportieve Alfa Romeo donker van kleur mag men dit aan mij of de politie Arro Ieper doorgeven”, zegt Fanny.

De vorige inbraak dateert van eind april 2019. Toen werd de kassa leeggeroofd. De daders vluchtten in een goudkleurige Audi A6, die gestolen werd in het Brugse “Toen lag ik er nadien maanden wakker van en toch moest ik er ’s morgens weer staan”, zegt Fanny.

Geen ANPR-camera

Voor alle duidelijkheid: in tegenstelling tot het grootste deel van Wervik wordt de openbare verlichting in de Speldenstraat niet gedoofd want het gaat om een gewestweg. Wat wel in de kaart speelt van criminelen is het ontbreken van een ANPR-camera aan de Leiebrug. De paal waarop de camera gemonteerd staat, werd eind juli aangereden door een auto met Franse nummerplaat. De bestuurster verloor tijdens een stortregen op de kasseien de controle over het stuur. Ruim twee maanden later staat er nog altijd geen nieuwe ANPR-camera. Met zo’n camera is nummerplaatherkenning mogelijk.