Kortrijkse politie rolt bende internetcriminelen op: “Snelle aangifte is belangrijk”

De Local Computer Crime Unit (LCCU) van de politiezone VLAS heeft na maanden intensief speurwerk een grote vereniging van misdadigers kunnen in kaart brengen die zich bezighield met informaticafraude, in het bijzonder met phishing.

Phishing is een vorm van internetfraude. Het bestaat uit het oplichten van mensen door ze te lokken naar een valse website, die een kopie is van de echte website, om ze daar – nietsvermoedend – te laten inloggen met hun inlognaam en wachtwoord of hun kredietkaartnummer.

Onder leiding van de onderzoeksrechter werden er meer dan 20 verdachten geïdentificeerd. 7 verdachten, waarvan enkelen tot op heden hun betrokkenheid ontkennen, werden in dit dossier onder voorlopige hechtenis geplaatst. Mogelijks werden tientallen slachtoffers over het hele land door deze bende opgelicht.

Een aanzienlijke hoeveelheid van meer dan 10.000 EUR aan luxegoederen (bv. kledij) werd in beslag genomen. Mogelijks werden deze luxeartikelen aangekocht met de opbrengsten van de phishing-activiteiten, maar hieromtrent wordt nog verder onderzoek gevoerd.

Cybercrime met een gestructureerde aanpak

De bende had een duidelijk georganiseerde hiërarchische structuur met zogenaamde ‘bonkers’ of beheerders van phishing pannels (zij hebben de leiding over de organisatie).

De ‘uithalers’ waren verantwoordelijk om het geld af te halen en moneymules te ronselen. De ‘moneymules’ stelden hun bankrekening ter beschikking om het gestolen geld op te laten storten in ruil voor een deel van het geld of drugs. De ‘vissers’ waren verantwoordelijk om verdachte sms-berichtjes te sturen naar de slachtoffers.

Natuurlijk probeerden deze laatste hun identiteit af te schermen door gebruik te maken van id-mules. Met de identiteitskaart van deze laatste werden simkaarten aangekocht om de berichtjes te versturen.

Nog anderen waren verantwoordelijk voor de infogaring en kochten voor tienduizenden aan gelekte gsm-nummers op de beveiligde kanalen van het platform Telegram. Snelle aangifte is heel belangrijk

Duidelijk beleid

De politiezone VLAS heeft een duidelijk beleid om cybercrime aan te pakken. Cruciaal hiervoor is een snelle aangifte door de slachtoffers. Er wordt samengewerkt met externe partners zoals de banken, om zo de rekeningen van de verdachten te blokkeren, met internetbedrijven als bol.com en debijenkorf.nl om bestellingen tegen te houden, met pakjesdiensten als bpost om pakjes te retourneren naar webshops en crypto exchanges om cryptomunten in beslag te nemen.

“Een snelle aangifte is een win-win voor het slachtoffer en de politiediensten. Het slachtoffer heeft zeer snel zijn of haar centen terug. Zo werd onlangs nog voor 1.800 EUR gestolen na phishing bij een meisje uit Lendelede op een woensdag namiddag.”

“Ze diende onmiddellijk klacht in bij onze lokale politiepost in Lendelede. De samenwerking met de wijkinspecteur, de LCCU en een crypto exchange heeft ervoor gezorgd dat ze haar geld al integraal terug had op donderdag voormiddag.”

Preventie

Iedereen die zich goed wil informeren en up-to-date wil blijven over cybercrime, kan terecht op de website www.cyberpreventie.be. Deze website werd gemaakt door de Local Computer Crime Unit van PZ Vlas en het stedelijk preventieteam van de stad Kortrijk.

De site bevat een ruim aanbod aan preventiecampagnes, preventiefilmpjes, voorstellingen, educatieve pakketten en spelmethodes om cybercriminaliteit tegen te gaan en alle burgers, van jong tot oud, te informeren.