Kortrijkse politie betrapt vier Franse fietsendieven op heterdaad

De laatste dagen werd de stad Kortrijk geteisterd door een bende fietsdieven uit Frankrijk. Deze bende had het voornamelijk gemunt op mountainbikes, elektrische stadsfietsen en steps. De politie kon onlangs nog eens vier dieven arresteren.

De diefstallen vonden plaats aan het Station, de Grote Markt en de omgeving van het Nelson Mandelaplein. Door een grondige analyse van de camerabeelden en de aangiften kon de dadergroep en hun vluchtvoertuig in beeld worden gebracht.

Via de digitale briefing werden de beelden van de verdachten intern gedeeld. Op zaterdag 02/04 in de vooravond zag een alerte burger in de omgeving van het station enkele verdachte personen die veel aandacht hadden voor fietsen.

Bel 1701 al je iets verdacht ziet

“Onze diensten werden verwittigd en de aanwezige patrouilles op het terrein konden de vier verdachte personen -die al eerder in beeld kwamen voor dergelijke feiten- op korte tijd omsingelen, arresteren en identificeren. De vier verdachten betreffen vier meerderjarigen uit Noord-Frankrijk die reeds goed gekend zijn bij de Franse politiediensten.”

“Ze werden gearresteerd door het Parket en blijven na voorleiding voor de onderzoeksrechter verder aangehouden. Bij deze nogmaals een oproep om de 1701 te bellen bij elke verdachte handeling.”

“Deze alerte melding in combinatie met intensief politioneel speur- en terreinwerk zorgt voor deze resultaten”, geeft de Korpschef nog mee.