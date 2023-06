Kort na hartinfarct en overlijden moeder, stelen inbrekers horloge van gestorven zus bij Claudine: “En daags nadien overleed ook mijn stiefpa”

Inbrekers viseerden maandag het rouwplekje voor zus Mildret, die drie jaar terug overleed. Haar horloge was weg, de assen lagen op de grond. Een zoveelste klap voor Claudine Hoornaert (62) uit Wervik. Nog geen maand geleden kreeg ze een hartaanval, een week later overleed haar mama.

Met argwaan opent ze deur, piepend door het spleetje. De angst regeert. Haar huis voelt even niet als een thuis. “In mijn bed kan ik voorlopig nog niet slapen. Als ik mijn bril in mijn nachtkastje wil leggen, denk ik meteen: ‘Hij heeft dat ook aangeraakt’”, vertelt Claudine Hoornaert (62) die in de Koestraat in Wervik woont.

Maandagmiddag 5 juni kreeg ze een inbreker over de vloer. 20 minuten was hij binnen, maar hij liet een ware ravage achter. “Toen we na onze boodschappen thuiskwamen, stond de deur open. Een lade in de badkamer was uitgetrokken, verschillende andere kasten stonden open en lagen overhoop. Een laptop, een tablet en het horloge van mijn man waren verdwenen”, doet ze het relaas.

Maar dat was niet het ergste. “De stolp waaronder de foto, assen en horloge van mijn overleden zus stonden, lag op de grond. Het doosje met assen was geopend, de horloge verdwenen.”

Een emotionele klap. Haar zus Mildret overleed op 8 mei 2020 op 55-jarige leeftijd. “Na een hersenbloeding lag ze twee maanden in het ziekenhuis. Ze kon niet meer stappen en niet meer praten, maar ze herstelde heel snel. Wonderbaarlijk snel, vonden ook de dokters. Ze verliet uiteindelijk het ziekenhuis, maar had corona. Daaraan is ze bezweken.”

Het wordt even moeilijk voor Claudine als ze erover vertelt. “Ze verbleef even in een rusthuis, omdat we haar huisje helemaal aan het opknappen waren. Twee dagen voor ze naar huis mocht, is ze overleden. We hadden alles herschilderd, maar ze heeft het nooit kunnen zien.”

Hartinfarct

De inbraak en diefstal is een zoveelste tegenslag. Op 13 mei kreeg Claudine namelijk een hartinfarct. Ze werd ’s morgens vroeg wakker en was kortademing – “alsof ze met 20 op mijn borstkas klopten”. Door het snelle optreden van haar huisarts en de ambulance kon ze snel geopereerd worden. “Door de operatie mag ik niet met de wagen rijden, daarom gingen mijn man en ik maandag samen boodschappen doen – misschien wist de dief dat wel?”

Na haar hartinfarct slaat het noodlot weer toe. Haar mama Yvette overlijdt op 79-jarige leeftijd, nog geen week nadat Claudine in het ziekenhuis belandde. “Pech lijkt ons te blijven achtervolgen. De ochtend van de diefstal was ik nog bij mijn stiefpa, het was zijn verjaardag. Het was de eerste dag dat hij zijn tranen kon bedwingen. ’s Middags wou ik hem nog telefoneren om te zeggen dat er was ingebroken, maar hij nam niet op. Daags nadien overleed hij ook. Gestorven van verdriet.”

Een opeenstapeling van slecht nieuws. “Hopelijk krijgen we snel goed nieuws Er zijn camerabeelden van een wagen die richting centrum reed. Op de glazen stolp in het rouwplekje vonden ze een vingerafdruk. Hopelijk krijgen we dus snel goed nieuws dat de dader gevat is. Of dat we het horloge van mijn zus terugkrijgen. Alles mag de dief houden, zolang ik dat horloge maar terug heb. Veel geld zal hij er alleszins niet aan verdienen, het heeft geen enkele financiële waarde.” (JD)