Kopstuk van Roemeense bende krijgt drie jaar cel voor reeks ramkraken

Drie mannen zijn woensdag veroordeeld voor hun rol bij enkele ramkraken op telecomwinkels in Kortrijk, Brugge en Roeselare. Het 29-jarige kopstuk kreeg een effectieve celstraf van drie jaar, zijn twee kompanen kregen elk twee jaar effectieve cel.

De bende had het telkens gemunt op telecomwinkels. Enkele jaren geleden sloegen ze toe in een Base-shop in Brugge en Kortrijk waar ze aan de haal gingen met tientallen gsm’s. In februari vorig jaar pleegden vier gemaskerde mannen een ramkraak op een Lab9-winkel in het centrum van Roeselare. Daar graaiden ze in enkele minuten tientallen smartphones, computers en tablets mee. De daders vluchtten weg in een blauwe wagen met Franse nummerplaat. Een maand later sloeg de bende toe in Kortrijk. Op camerabeelden is te zien hoe de etalage van een Orange-winkel wordt stukgeslagen en twee mannen aan de haal gaan met gsm-toestellen.

De speurders kwamen de bende op het spoor doordat na de feiten in Kortijk het kasticket van een tankstation was achtergebleven. Aan de hand van camerabeelden konden ze al snel twee daders identificeren en linken aan verschillende feiten in de regio. Twee verdachten konden worden opgepakt en gaven al snel de namen van hun handlangers. Zij verschenen woensdag in de rechtbank om hun vonnis te aanhoren. Ze zitten al een hele tijd in voorhechtenis. Vier andere betrokkenen moeten zich pas in mei voor de rechtbank verantwoorden. Zij worden nog gezocht.