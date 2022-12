Koppel zag dief vertrekken, maar ondernam actie: “Uiteindelijk bracht hij alles zélf terug”

Woensdagochtend, 6.30 uur: een alarm gaat af op “het vuil hoevetje” aan de Ieperse Galgebossen bij dorpen Elverdinge en Vlamertinge. Eigenaars Aymard Demeyere (37) en Cindy Dondeyne (36) liggen luttele kilometers verder te slapen in hun woning, maar worden gewekt door het alarm via hun smartphone. Ze zagen een verdachte vertrekken en kwamen net te laat. Toch slaagden ze erin om de buit te laten terugbrengen, door de dief zelf.

“Nog slaapdronken zagen we op onze smartphone wat de bewakingscamera’s ter plaatse vastlegden”, begint het koppel. “Een persoon rolde onze lege vloeistofcontainer met een inhoud van 1.000 liter naar een aanhangwagen bij de weg. Daarna nam hij nog een kruiwagen mee. We konden onze ogen niet geloven, maar twijfelden geen seconde: kom, we gaan ernaartoe!”

In pyjama reed het koppel richting hoeve. “Net te laat: 20 seconden voor onze aankomst reed de dief weg. We zetten onze camerabeelden op Facebook en kregen plots een anonieme tip over een verdachte, die gekend zou zijn voor nachtelijke ritjes.”

Groot was hun verbazing, toen bleek dat de persoon slechts enkele kilometer verderop woonde bij het Vleterse buurdorp Woesten. “We confronteerden de verdachte met onze beelden, in het bijzijn van z’n kind”, vertelt Cindy. “Eerst ontkende hij. Toen hij op onze vraag een poort van een loods opende, zagen we het voertuig van de beelden en onze watercontainer. En nóg bleef hij ontkennen. Hij zou de container van iemand anders hebben. Pas toen mijn vriend die persoon zou bellen, wou de dief alles terugbrengen. Ben je niet beschaamd voor je kind, zei ik nog.”

Diezelfde ochtend, 9.30 uur: de camera’s registreren hoe hij de gestolen container naar de oorspronkelijke plek rolt bij de hoeve. Ook de kruiwagen wordt teruggezet.

Aymard en Cindy deden nog aangifte bij politiezone Arro Ieper. “In zijn loods lag nog andere mogelijke buit, waaronder enkele gelijkaardige containers. Voor ons was dit intussen de zesde diefstal in zes maand. We zijn al voor 1.500 euro kwijt aan oud ijzer en werkmateriaal. Ook voorheen waren er minstens pogingen, hoorden we van passanten, want toen hingen er nog geen camera’s”, aldus Aymard, die expertise heeft in camerabewaking door zijn bedrijf Safety Technics.

“Cindy is bijna 6 maanden zwanger en we willen deze plek, die we een tijdje geleden aankochten en bekend was als het vuil hoevetje, opknappen om er te komen wonen. Intussen ligt hier niks kostbaar meer. Maar blijkbaar zijn een versleten kruiwagen en een container van 25 euro nog te waardevol om te laten liggen.” (TP)