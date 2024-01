Koppel riskeert fikse celstraf voor negentien tabaksdiefstallen in zelfde supermarkt in Kortemark

Een koppel uit Kortemark moet zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor een hele resem tabaksdiefstallen. B.D. (27) en O.M. (37) sloegen telkens toe in hetzelfde Okay-filiaal.

Begin vorig jaar verhuisden B.D. en zijn Algerijnse vriendin O.M. van Mechelen naar Kortemark. “Ze verspilden geen tijd en gingen meteen op dievenpad”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste. Tussen 18 februari en 15 april 2023 plunderde het duo de lokale Okay-winkel. B.D. ging er negentien keer met tabak aan de haal. Bij tien feiten werd hij geholpen door zijn vriendin.

Op 15 april 2023 ging B.D. ook nog met een fiets aan de haal. Net als bij de feiten in de Okay-winkel werd hij gefilmd door een bewakingscamera. Volgens de procureur werden de twee in Mechelen al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Voor B.D. vroeg hij bijkomend 25 maanden celstraf, voor O.M. een jaar. “Dit was bijzonder hufterig gedrag”, stelde hij.

De advocaat van B.D. vroeg de rechtbank om de 100 uur werkstraf die door de rechter in Mechelen werd opgelegd als voldoende te beschouwen. “Die veroordeling dateert van de periode van de feiten in Kortemark”, pleitte advocaat Bart Bleyaert. “Het waren feiten in dezelfde sfeer. Dit koppel kampt met zware financiële problemen.” O.M. kwam niet opdagen voor het proces. De uitspraak volgt op 1 februari. (AFr)