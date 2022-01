Koppel krijgt 30 maanden cel voor diefstal van dure Rolex-horloges bij oudere mannen in Knokke

Een Roemeens koppel heeft in de Brugse rechtbank 30 maanden cel gekregen voor diefstal van dure Rolex-horloges bij oudere mannen in Knokke.

Op 16 juni 2021 stapte een 84-jarige man uit Knokke naar de politie. Hij vertelde hoe hij voor zijn woning was aangesproken door een dame die zijn hand had vastgenomen en op haar borsten gelegd. Hij had zijn arm teruggetrokken en stelde pas binnen vast dat zijn dure Rolex van zijn pols was verdwenen.

Op 22 juli maakten nog twee andere, oudere mannen iets gelijkaardigs mee. Eén van hen zat in zijn Rolls-Royce toen een jonge vrouw hem de weg naar Knokke kwam vragen. Ze maakte met haar hand een beweging naar het stuur waarop het slachtoffer zijn arm wegtrok en even later vaststelde dat zijn Rolex weg was. Het andere slachtoffer maakte zich tijdig uit de voeten.

Ook actief in Antwerpen

Dankzij camerabeelden kreeg het gerecht een Mini Cooper en Citroën met Franse nummerplaten in het vizier. De Citroën werd op 31 juli staande gehouden in Brussel. In de wagen zaten Daniela-Mihaela M. (28) en haar man Maradon V. (28). Op basis van hun kledij kon het koppel gelinkt worden aan twee diefstallen en twee pogingen daartoe in Knokke en Antwerpen. V. trad op als chauffeur, terwijl M. de horloges stal.

Volgens de verdediging leerden de twee elkaar kennen in het zigeunermilieu. “Ze deden wat hun ouders hen geleerd hadden en dat is stelen”, klonk het. Maradon V. (28) kreeg uiteindelijk 30 maanden effectieve celstraf. Daniela-Mihaela M. (28) kreeg 30 maanden cel, waarvan twee jaar effectief. (AFr)