Koppel berooft Nina (32) van dure zonnebril in optiekwinkel: “En ik had speciaal voor hen na sluiting terug opengedaan”

De 32-jarige Nina Vanden Abeele, zaakvoerster van IO Independent Opticiens in De Panne werd zondagavond op een laffe manier bestolen in de zaak. “Toen ik een half uur na sluitingstijd met mijn gezin huiswaarts wou keren, stonden buiten twee ‘klanten’ aan de vitrine die dringend een zonnebril nodig hadden”, zegt Nina. “Dus opende ik speciaal voor hen opnieuw. Maar in plaats van een zonnebril te kopen, hebben ze een gestolen. Ik ben zwaar teleurgesteld.”

De optiekwinkel van Nina ligt in de Duinkerkelaan in het centrum van De Panne en door het schitterende zomerweer was er veel volk en werd het dus een druk weekend. “Zondagavond om 18.30 uur sloot ik de winkel af”, zegt Nina Vanden Abeele (32).

“Na nog wat zaken in orde te hebben gebracht, wou ik een half uur later met mijn man en ons dochtertje met de bakfiets naar huis vertrekken. Buiten stond een koppel dat in mijn vitrine aan het zoeken was. Die man zei dat hij dringend een zonnebril nodig had. In mijn enthousiasme wou ik hen wel helpen dus stuurde ik mijn man al huiswaarts en opende mijn winkel terug. Binnen bleef dat koppel me maar vragen stellen en me de ene na de andere zonnebril tonen. Ze kozen uiteindelijk een zonnebril uit, maar hadden plots geen geld genoeg en zouden maandag terugkeren. Maandag moest ik dan vaststellen dat ze een zonnebril hadden gestolen, een Salvatore Ferragamo van 275 euro.”

Bijzonder teleurgesteld

Nina merkte de diefstal pas maandagmiddag op en deed dinsdag aangifte bij de politie. Ze deelde ook beelden van de daders op haar Facebookpagina. “Ik betaal nog liever de boete voor schending van hun privacy, zodat ze gevonden worden en de schade kunnen vergoeden”, zegt Nina. “Ik ben echt bijzonder teleurgesteld. Het gebeurde op zo’n laffe manier. Mijn zaak is zowel zaterdag als zondag open en daarvoor geef ik veel vrije tijd met mijn gezinnetje op. En dan nog doe ik speciaal voor deze mensen opnieuw open, om hen te helpen. Nee, ik voel me zwaar bedot.”

Nina ging dinsdag aangifte doen bij de politie. Het ging om een Franstalig koppel dat naar eigen zeggen op een camping in de buurt verblijft. (JH)