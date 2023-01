Koen Crucke overvallen op trein op weg naar De Haan: “Ik heb mijn keel opengezet en ze zijn gaan lopen”

Koen Crucke, die al een aantal jaar in De Haan woont, beleefde zondagavond bange momenten op de trein van Hasselt naar Blankenberge. De bekende zanger en acteur was na een optreden van de kerstshow van ‘Samson & Marie’ in het Trixxo Theater onderweg naar huis, toen hij ter hoogte van Brussel in het vizier kwam van gauwdieven. “Ik heb mijn keel opengezet en ze zijn zonder buit gaan lopen”, aldus Koen, die wel nog altijd stevig onder de indruk is van het voorval. “Ik kan het gelukkig nog navertellen.”

“Ik had er zes voorstellingen van ‘Samson & Marie’ opzitten en was dus behoorlijk afgepeigerd toen ik gisteravond op de trein stapte. Bovendien is mijn zicht op dit moment ook iets minder: ik word dinsdag geopereerd aan mijn rechteroog”, vertelt Koen. Dat was ook de reden waarom hij afgelopen weekend de trein nam. “Ik dacht, de trein is veilig en je bent op je gemak. Tot er in Brussel-Centraal ineens een groepje Roma met blijkbaar minder goede bedoelingen opstapte. Ik zat in een wagon in eerste klasse, mijn tas met mijn laptop had ik tussen twee stoelen geplaatst. Ik zag ze al kijken”, klinkt het.

Zonder buit weg

Een halte verder probeerden ze toe te slaan. “Vlak voor de deuren terug dicht zouden gaan, kwamen ze opeens op mij afgestapt. C’est Bruxelles-Midi?, vroeg een van hen, terwijl een ander op de uitkijk stond. Toen ik zag dat ze mijn laptop probeerden te pikken, heb ik het meteen op een roepen gezet waarop ze zonder buit wegvluchtten. Al een geluk dat ik die reflex had: je kan in zo’n situatie evengoed volledig verstijven”, aldus Koen.

“Ik kan het nog navertellen, maar ik heb mij die rit niet meer veilig gevoeld”

De bekende zanger en acteur kwam er met de schrik vanaf. “Ik kan het gelukkig nog navertellen, maar ik heb mij de hele verdere rit niet meer veilig gevoeld. Zeker nadat er in Gent opnieuw een figuur opstapte die zich nogal verdacht gedroeg. Ik zat op dat moment nog helemaal alleen in eerste klasse en ben dan uit voorzorg in de overloop tussen twee wagons gaan staan. Daar voelde ik me toch iets veiliger”, aldus Koen.

Extra waakzaam

Hij moet nog altijd wat bekomen van het incident. “Ik zal het hierdoor nu niet laten om de trein te nemen, maar ga de volgende keer toch zeker extra waakzaam zijn”, zegt hij. “En ik raad ook niemand aan om op zondagavond alleen de trein te nemen in het Brusselse. Ik kreeg op Instagram verschillende reacties van treinreizigers die daar iets gelijkaardigs waren tegengekomen. Mijn oproep aan de NMBS: doe er toch iets aan. Het kan toch niet dat mensen zich onveilig moeten voelen als ze het openbaar vervoer willen nemen? In andere landen werken ze met een controlesysteem waardoor niet iedereen zomaar op de perrons geraakt. Ik heb tussen Hasselt en Gent ook geen enkele keer de treinconducteur gezien”, klinkt het.