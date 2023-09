Koekelaars duo riskeert jaar celstraf voor winkeldiefstal aan Brugs station

Twee vrouwen uit Koekelare riskeren voor de Brugse rechtbank elk een jaar cel voor winkeldiefstal. De procureur omschreef S.D. (27) en T.N. (32) als veelplegers. “Overal waar ze komen zorgen ze voor overlast.”

Op 24 juli werden S.D. en T.N. op heterdaad betrapt toen ze de Carrefour-winkel aan het Brugse station met gestolen alcoholische dranken en voedingswaren probeerden te verlaten. Tijdens hun vlucht duwden ze een winkelbediende omver. De politie had hen snel te pakken en trof de buit bij hen aan.

Volgens procureur Mike Vanneste zijn de twee vrouwen goed gekend in de politiezone Polder. “Overal waar zij komen zorgen ze voor overlast”, stelde hij. “Dit zijn veelplegers en ik zal hen voor elk feit systematisch dagvaarden. En de straffen zullen in crescendo gaan. Dit moet stoppen.” Op 10 oktober moet het duo zich ook nog verantwoorden voor feiten in café De Sportwereld in Torhout.

T.N. werd op 29 juni al veroordeeld tot vier maanden effectieve celstraf voor elektronische overlast en vernielingen. Op drie uur tijd belde ze ‘s nachts liefst 22 keer naar de politiezone Polder, meestal om te vragen of ze haar gsm al teruggevonden hadden. Tegen die straf tekende ze verzet aan en haar advocate drong donderdag aan op een straf met uitstel.

Tot voor kort vormden S.D. en T.N. een koppel. Begin september werd T.N. gedwongen opgenomen in de psychiatrie. S.D. liet donderdag verstek gaan voor haar proces. De rechtbank doet uitspraak op 26 oktober. (AFr)