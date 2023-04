Knalgele Fiat 500 van Feestidee ‘t Snoeperke in Wervik gestolen: “Ik denk dat ze hier elke dag op de uitkijk stonden”

In de Sint-Jorisstraat in Wervik is zondagnacht de knalgele Fiat 500 Abarth van Linda Hostyn van Feestidee ’t Snoeperke gestolen. “De politie bekeek de camerabeelden van op de Leiebrug en zag omstreeks 3 uur mijn auto passeren richting Wervicq-Sud”, zucht Linda. “Gelukkig ben ik omnium verzekerd, maar anderzijds ben ik ook veel gerief kwijt om op de markten te staan.”

De auto staat bijna altijd aan de overkant van haar huis in de Kasteelstraat, in de buurt van de hoek met de Sint-Jorisstraat. “Maar dit keer niet omdat er geen plaats was”, vertelt Linda. “Ik was zondag op Pasen nog een bestelling gaan afleveren en toen ik terugkeerde was er hier aan de overkant geen plaats. Ergens wel te begrijpen want het was Pasen en niemand moest werken.”

Inbraak

Op de achterruit staat Feestidee ’t Snoeperke. Twee maanden geleden werd ingebroken in die auto. “Mijn buurman stond op om naar zijn werk te gaan en zag omstreeks 2.45 uur twee gasten weglopen”, vertelt Linda. “Ze hadden een gat geboord in de klink. Ik trok naar de garage en daar stelde men vast dat er ook een gat werd geboord aan het sleutelcontact.”

“Waarschijnlijk waren dat toen dezelfde daders als nu. In juli vorig jaar kocht ik die auto. Hij was toen twee jaar oud. Sedert die inbraak kocht ik een stuurslot. Het staat elke dag op, uitgezonderd die ene keer zondagnacht. Op vrijdag en zaterdag sta ik met mijn schepsnoep op de markten in Wervik en Menen.”

“Ik zet dan een partytent op. Onder mijn zetels en in de koffer lagen acht gewichten om te vermijden dat de tent weg zou waaien. Er zat ook een parasolvoet in die auto. Evenals vier of vijf zijkanten van de tent, een tafeltje en nog wat klein gerief.”

“Ik ben er niet goed van. Hopelijk zorgt de verzekeringsmaatschappij voor een vervangauto. Ik had al contact met mijn verzekeraar, maar omwille van het paasweekend is er niemand in de hoofdzetel.”

Onzeker

“Ik zal zien of het vrijdag op de markt in Wervik gaat lukken om die partytent zonder die gewichten op te zetten. Misschien neem ik maar de helft zoveel snoep mee. Is er geen wind, dan heb ik geen gewichten nodig. Ik veronderstel dat de diefstal het werk is van een georganiseerde bende. Ik denk dat ze hier elke dag op de uitkijk stonden.”

“Na die inbraak had ik een vermoeden dat ze terug zouden keren. Omwille van besparingen ligt de openbare verlichting ’s nachts af en hebben criminelen daardoor vrij spel”, besluit Linda die thuis ook al jarenlang een strijkatelier runt. (EDB)