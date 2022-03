Kleptomane moet zich na diefstallen laten begeleiden om uit cel te blijven

Een 36-jarige vrouw uit Anzegem moet zich van de rechter in Kortrijk laten begeleiden voor haar kleptomanie. Nog vooraleer haar proces rond twee diefstallen bij Aldi en Molecule was afgerond, sloeg ze ook bij Supra Bazar toe. “Het is sterker dan mezelf”, klonk het.

In het verleden liep Debby N. al drie veroordelingen voor diefstallen op. Zowel op 20 maart 2021 als op 6 mei 2021 pleegde ze er opnieuw, respectievelijk bij Molecule en de Deerlijkse vestiging van warenhuisketen Aldi. Daar betaalde ze enkele goederen maar bleken er voor 70 euro onbetaalde goederen nog in haar handtas te steken.

Toen ze op heterdaad werd betrapt en naar een bureau werd geleid, probeerde ze weg te vluchten. “Ik betreur het heel erg”, vertelde de vrouw aan de rechter. “Ik besef nu dat ik hulp nodig heb, nood aan begeleiding en medicatie. Ik wil me graag laten begeleiden. Er zijn immers nog diefstallen die ik pleegde die nooit zijn opgehelderd.”

Nog voor de rechter een uitspraak kon doen, pleegde ze op 25 november 2021 opnieuw een diefstal bij Supra Bazar. “Het is sterker dan mezelf”, zuchtte ze. “Als ik steel, is het alsof ik niet besta en krijg ik een gelukzalig gevoel. Maar nadien voel ik me er heel slecht over.”

De rechter veroordeelde haar tot een volledig voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een al even voorwaardelijke boete van 800 euro. Ze moet zich wel laten begeleiden, anders verandert alles in een effectieve straf. (LSi)