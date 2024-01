“Kleingeld om gezin te onderhouden”: milde straffen voor dieven liefst 35 afvalcontainers openbraken van de stad Nieuwpoort

Twee mannen uit Nieuwpoort, die vorig jaar voor een echte plaag zorgen door ondergrondse afvalcontainers van de stad Nieuwpoort open te breken, kregen milde straffen. Tussen maart en september pleegden ze liefst 35 feiten, en daarbij stalen ze het geld uit de lades. De 27-jarige man kreeg opschorting van straf, de 44-jarige die telkens de leiding nam kreeg een werkstraf van 80 uren.

In het voorjaar en afgelopen zomer kreeg de stad Nieuwpoort af te rekenen met een echte plaag van inbraken in afvalcontainers. Die ondergrondse containers staan verspreid in de stad. Bewoners betalen een muntstuk van één euro om afval te kunnen deponeren. Vanaf maart werden de geldlades van de containers echter opengebroken en werd de zak waar de muntjes inzaten opengesneden. “Het ging in totaal om 35 feiten”, sprak de procureur van de rechtbank in Veurne. “Soms werden zelfs meerdere containers opengebroken in één nacht, zoals in de Henegouwenstraat, Veurnestraat en een parallelstraat. Op een bepaald ogenblik werd beslist om een tracker te plaatsen in één van de geldlades van een container. Nadat die afvalcontainer op 15 september opengebroken werd kon de politie hun spoor volgen tot in een appartement. Bij de huiszoeking werden in een zak 118 muntstukken gevonden. Ook een bloedspoor van een eerdere inbraak matchte met het DNA van de 44-jarige man.”

Onderhoud gezin

Het was die 44-jarige man die telkens de leiding nam bij de feiten. Hij riskeerde 12 maanden cel, maar krijgt een werkstraf van 80 uren. “Hij had een tijdlang geen inkomen en zat in een moeilijke gezinssituatie. Hij deed het eigenlijk om zijn gezin te onderhouden, maar de buit was zo gering dat dit hem nooit zou kunnen helpen”, zei zijn advocaat. Zijn 27-jarige kompaan die eerder optrad als hulpje kreeg de opschorting van straf. De schadevergoeding aan de stad Nieuwpoort moet nog bepaald worden. (JH)