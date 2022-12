Kleine inbraakgolf in wijken langs de Roeselaarse Rijksweg: “Bewoners zijn extra alert”

De politie merkt een forse stijging in het aantal woninginbraken in verkavelingen langs de Rijksweg in Roeselare. Onder ander enkele bewoners van het Groenpark werden de voorbije week het slachtoffer van een inbraak. “We zijn extra alert”, klinkt het daar.

De dagen zijn korter, de avonden lang, donker en koud. Terwijl heel wat mensen uitkijken naar de gezellige feestdagen, maken inbrekers jaar na jaar gebruik van deze periode om hun slag te slaan. De mensen zijn immers nog niet thuis als het al donker wordt.

In de wijken langs de Rijksweg in Roeselare is er de afgelopen weken sprake van een kleine inbraakgolf. Ook in de wijk het Groenpark, waar de sociale verwevenheid erg groot is, waren er al enkel inbraken. “Alleen al in de voorbije week werd hier twee keer ingebroken in een woning. Daarnaast waren er ook inbraken in enkele tuinhuizen. De inbrekers gingen aan de haal met gereedschap, mogelijk om elders hun slag mee te slaan”, zegt Thierry Bouckenooghe van het wijkcomité.

Werkwijze

De inbrekers sloegen telkens toe in de vooravond en kozen keer op keer voor dezelfde werkwijze: er werd elke keer een groot raam ingeslagen. “Niemand merkte voorlopig iets op, maar na de recente gebeurtenissen is de alertheid bij de wijkbewoners wel groot. Een auto die traag voorbijrijdt of iemand die niet echt in de wijk lijkt thuis te horen, zal opgemerkt worden”, zegt Bouckenooghe.

In de wijk werd enkele jaren geleden reeds een buurtpreventienetwerk gelanceerd. Dat betekent dat buren elkaar op de hoogte brengen van verdachte omstandigheden. “Alle wijkbewoners werden inmiddels op de hoogte gebracht van de recente gebeurtenissen”, zegt Bouckenooghe.

Ontsnappingsroute

Niet enkel in het Groenpark, maar ook in andere wijken in de omgeving van de Iepersestraat werd er de voorbije dagen ingebroken. “We zien de laatste weken een stijgend aantal inbraken in woningen, vooral in verkavelingen die vlakbij de Rijksweg op grondgebied Roeselare liggen”, bevestigt Carl Vyncke, woordvoerder van de politiezone Riho. Ook in de omgeving van Oekene werden recent enkele verdachte voertuigen opgemerkt. “De Rijksweg ligt vlakbij en vormt een snelle ontsnappingsroute. Een snelle vluchtweg richting autosnelweg is voor de inbrekers wellicht een meerwaarde.”

Preventiedienst

Ondertussen blijft de politie extra patrouilleren op deze winterse avonden. Wie iets verdachts opmerkt, kan steeds contact opnemen met de politiezone Riho. De politie geeft ook tips over hoe je je woning onaantrekkelijk maakt voor inbrekers in een handige brochure. Veel tips zijn eenvoudig toe te passen: ramen en deuren op slot als je niet thuis bent, geef een bewoonde indruk door bijvoorbeeld een lamp te laten branden, laat geen ladder rondslingeren in de tuin. Wie zich graag wil laten informeren op maat van zijn eigen woning, kan een preventieadviseur laten langskomen. Een afspraak maken kan op de website www.pzriho.be/woninginbraak. Je kunt ook altijd bellen op het nummer 051-23.14.85. (Bert Feys)