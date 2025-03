Kledingdieven veroordeeld na vondst 76 gestolen kledingstukken

Een 26-jarige en 35-jarige man van Algerijnse afkomst zijn veroordeeld omdat ze tal van kledingdiefstallen pleegden in winkels. Bij hen thuis werden liefst 76 kledingstuks aangetroffen, met de prijskaartjes er nog aan. Daarnaast werd ook cannabis aangetroffen. Een van hen kreeg 18 maanden cel, deels met uitstel, de andere 1 jaar met uitstel.

De bal ging aan het rollen op 14 juni vorig jaar, toen een man meldde dat zijn e-step gestolen werd aan de Action in Nieuwpoort. “Op camerabeelden waren de twee verdachten, H.A. en B.M., te zien”, doet de procureur het relaas. “Ze konden drie dagen later in een drankgelegenheid geklist worden, toen ze een rugzak droegen met daarin een gestolen jas van O’Neill, die werd buitgemaakt in de Chill’Out in Nieuwpoort.

Bij een huiszoeking werden liefst 76 kledingstukken aangetroffen, allen splinternieuw en de meeste met een prijskaartje. Er werden ook 30 bollen van 1 gram cannabis gevonden. Uit onderzoek blijkt dat H.A. de meeste diefstallen pleegde terwijl B.M. meestal de verkopers bezighield. Omgekeerd dealde B.M. dan weer wat drugs terwijl H.A. een gebruiker was. Opvallend was dat een van hen bij de voorleiding bij de onderzoeksrechter zelfs gestolen kledij aan had.” H.A. kreeg 18 maanden cel, waarvan 12 effectief en 8.000 euro boete. B.M. kreeg 1 jaar cel met uitstel en 8.000 euro boete. De gestolen kledij werd indien mogelijk terugbezorgd. (JH)