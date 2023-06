Klant keert niet terug met elektrische fiets van 2.500 euro na testrit: “Ik hoop echt dat we de fiets nog terugzien”

Fietsenwinkel RAIDA in Blankenberge werd afgelopen donderdag het slachtoffer van diefstal. Een man die zich uitgaf als klant besloot een testritje te maken, maar keerde nooit terug. De dief ging sluw te werk en liet zelf een vals identiteitsbewijs na om geen argwaan te wekken bij het personeel. De buit? Een elektrische fiets van het merk Norta ter waarde van 2.500 euro. “Ik hoop echt dat we de fiets nog terugzien”, klinkt het bij de zaakvoerder.

Een domper op de feestvreugde, zo kon je de diefstal voor zaakvoerder Christophe Cool (44) wel noemen. Christophe werd afgelopen vrijdag 44 jaar, maar vierde zijn verjaardag in mineur. Een man die zich uitgaf als klant besloot afgelopen donderdag een testrit te maken met een witgekleurde elektrische fiets van het merk Norta. Niets vreemds bij fietsenwinkel RAIDA. “Dat is een standaard onderdeel van onze klantenservice”, vertelt Christophe.

Bij fietsenwinkel RAIDA kan elke fiets getest worden door een kandidaat-koper. “Donderdag kwam een man die zich uitgaf als klant de winkel binnen. Hij wilde graag de witte Norta, een elektrische fiets, testen. Dat vinden wij normaal, want het is een duurdere aankoop en zo ben je toch zeker dat de fiets goed rijdt.”

Sluwe werkwijze

De man vertrok op klaarlichte dag met de elektrische fiets, maar keerde nooit terug. “Ongelofelijk”, zegt Christophe. “De man liet zelfs een vals abonnement van het openbaar vervoer achter met naam en foto erop.”

Voor fietsenwinkel RAIDA is het niet de eerste keer dat ze slachtoffer worden van diefstal “Vorig jaar hebben we iets gelijkaardigs meegemaakt. Een vermeende klant liet zijn gsm achter voor de testrit en toonde zelfs dat de gsm echt werkte. Hij keerde een eerste keer wel terug met de fiets, maar wilde in de winkel eerst nog eens telefonisch overleggen met zijn partner. Daarna vroeg hij of hij een testrit mocht doen met een andere fiets.”

Het personeel vertrouwde de kandidaat-koper en lieten hem vertrekken op tweede testrit, niet wetende dat de man nooit zou terugkeren met de fiets. “Toen bleek dat de gsm die hij voor de tweede keer had achtergelaten, omgeruild was voor een kapot model. Het zijn heel erg sluwe technieken.”

Politie voert onderzoek

De politie is ondertussen bezig met een onderzoek naar de gestolen fiets. “Het klopt dat wij een klacht van diefstal hebben ontvangen”, zegt perswoordvoerder Jan Maertens van lokale politie Blankenberge. “Er is een proces-verbaal opgemaakt en we zijn ermee bezig.” In het kader van het onderzoek kan de politie niet meer informatie kwijt. “Zo’n diefstal gebeurt af en toe, maar gelukkig niet veel. In het verleden hebben we dit in Blankenberge een paar keer gehad, maar toen hebben we de verdachte snel kunnen identificeren. Tegenwoordig zijn de elektrische fietsen ook een stuk duurder dan de stadsfietsen vroeger.”

Dat een elektrische fiets tegenwoordig beduidend meer kost dan een gewone stadsfiets klopt. De gestolen fiets heeft een prijskaartje van maar liefst 2.500 euro. “De verzekering dekt zoiets niet”, zegt Christophe. “Want het gaat niet om een diefstal tijdens de nacht achter gesloten deuren.”

Of Christophe de gestolen fiets ooit nog terugziet blijft een groot vraagteken, al hoopt de zaakvoerder wel op een mirakel. “Ik hoop echt dat we de fiets nog terugzien”, klinkt het alvast. (CC)