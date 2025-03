KIJK – Vandalen slaan toe in dierenasiel en gaan aan de haal met materiaal: “Ze maakten bovendien de dieren erg onrustig”

Dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust kreeg afgelopen weekend te maken met vandalen. Op videobeelden is te zien hoe jongeren aan de haal gaan met materiaal van het dierenasiel. “En ze veroorzaakten onrust bij de dieren”, klinkt het.

Op videobeelden die door het dierenasiel zelf op sociale media werden gezet, is te zien hoe een vijftal jongeren vrijdagavond laat over de balustrade klimt vlak bij Het Blauwe Kruis van de Kust. Je ziet ze duidelijk zaken over de balustrade aan elkaar aangeven, om daarna de vlucht te nemen. De jongeren komen uit de buurt en spreken met een Oostends accent.

“Tot onze grote spijt werden we dit weekend het slachtoffer van vandalen”, zo staat er op de Facebookpagina van het dierenasiel te lezen. “Met veel zorg en beperkte middelen proberen we steeds onze terreinen vorm te geven. Jammer genoeg vonden sommigen het blijkbaar nodig om dit weekend met ons materiaal aan de haal te gaan. En ondertussen veroorzaakten ze heel wat onrust bij de dieren die door ons opgevangen worden.”

Klacht ingediend

Het dierenasiel diende klacht in bij de politie. “We delen deze onherkenbare beelden in de hoop om de schade te kunnen verhalen op de daders”, zo klinkt het nog.

“Het gaat om een afgesloten gedeelte waar wat materiaal staat opgeslagen”, vertelt voorzitter van het dierenasiel Gilbert Deley. “Daar staan tenten, tafels en stoelen en ander materiaal. De jongeren namen enkele tafels en stoelen mee en die werden uiteindelijk aangetroffen in het skatepark De Velodroom iets verderop. Ze zeulden er dus mee langs de straat. Om het afgesloten gedeelte in te komen, brachten ze schade toe aan de omheining. Dit ging hen niet om die tafels en stoelen, maar puur om te vandaliseren. Bovendien waren onze dieren vrij onrustig, dat was op de camerabeelden duidelijk te horen.”

De politie bevestigt dat er een klacht werd ingediend tegen onbekenden. “Er werd zaterdagmorgen een proces-verbaal opgesteld en het onderzoek naar de feiten loopt momenteel volop”, stelt Eline Goeminne, woordvoerder bij de lokale politie van Oostende. Het Blauwe kruis van de Kust vraagt aan eventuele getuigen om zich te melden bij de politie.