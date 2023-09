“Kankerhoeren, teringwijven!”: winkeldief die agentes de huid vol schold in Brugge riskeert achttien maanden cel

Een veertiger riskeert voor de Brugse rechtbank achttien maanden cel voor diefstal en smaad. Boumediane C. was niet aan zijn proefstuk toe.

Op 15 juli stak Boumediane C. (41) een fles wijn en een pak kippenvleugeltjes in zijn broek in de Carrefour-winkel in de Zuidzandstraat in Brugge. Een winkeldetective kon hem betrappen maar kreeg een duw waarop C. de benen nam. Zijn vlucht was evenwel van korte duur.

De politie kwam ter plaatse maar C. bleek nog niet gekalmeerd. Twee vrouwelijke inspecteurs verweet hij voor “kankerhoeren, strontvliegen, ongestelde vrouwen en teringwijven”.

C. werd op 20 juni dit jaar pas veroordeeld tot achttien maanden cel voor gelijkaardige feiten. Voor zijn huidige proces kwam de man dinsdag niet opdagen. De uitspraak volgt op 17 oktober. (AFr)