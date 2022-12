Juwelen gestolen bij woninginbraak in Oostduinkerke tijdens afwezigheid bewoners

In de Weststraat in Oostduinkerke werd dinsdag een inbraak vastgesteld in een woning. Wanneer de inbraak precies gebeurde is niet duidelijk. De feiten werden gepleegd tijdens de afwezigheid van de bewoners tussen 13 en 20 december.

Een onbekende begaf er zich naar het raam van de slaapkamer op de benedenverdieping. De dader forceerde het raam en betrad via die weg de woning. Er waren duidelijke praamsporen te zien. De onbekende doorzocht er meerdere ruimtes. In de slaapkamer nam de dief enkele juwelen, maar de precieze buit is momenteel nog niet gekend. De onbekende trof binnen de huissleutels aan in de woning en verliet vermoedelijk de woning via de voordeur, aangezien de sleutels aangetroffen in het slot op de binnenkant. De buit werd meegenomen. De politie onderzoekt de zaak. (JH)