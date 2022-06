Juwelen gestolen bij inbraak in woning in De Panne

In de Hoge Duinenlaan in De Panne werd woensdagavond een inbraak vastgesteld in een woning. Wanneer die precies plaats vond is niet duidelijk.

De bewoner kwam om 20.20 uur thuis en stelde vast dat een onbekende verdachte zijn woning heeft betreden en alle kasten en lades heeft doorzocht.

Aan de achterzijde van de woning was er een ruit stukgemaakt waarlangs de verdachte vermoedelijk is binnengegaan. De buit betreft een onbekende hoeveelheid juwelen. De politie voert het onderzoek.

(JH)