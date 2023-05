In de St.-Elisabethlaan in De Panne werd ingebroken in een woning. De feiten werden maandag vastgesteld maar van wanneer de precieze inbraak dateert is niet duidelijk.

Het slachtoffer stapte enkele dagen later naar de politie om aangifte te doen. Een onbekende verdachte forceerde het slot van de achterdeur en verschafte zich langs deze weg toegang tot de woning.

In de woonkamer werden juwelen en een spaarpot met muntstukken gestolen uit de kasten. (JH)